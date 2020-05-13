Детсады в Алтайском крае не откроются до 1 июня

Дошкольные учреждения в Алтайском крае до конца мая продолжат работать в дежурном режиме, сообщили в краевом министерстве образования. Это значит, что отдавать ребенка в детский сад можно только тем родителям, кто работает в организациях, которые включены в список по указу президента РФ.

В ведомстве отметили, что количество дежурных групп может увеличиться, но сами детсады не открываются.

«Поскольку открывается ряд предприятий, и родители выйдут на работу, возможно увеличение в ближайшее время количества групп, но алгоритм посещения ребенком детсада остается прежний. Дежурные группы принимают только тех, чьи родители обязаны работать, — рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

Необходимо взять справку с места работы о том, что предприятие открыто и родитель вышел на работу, принести в детский сад и ребенок пойдет в дежурную группу.

В Алтайском крае работает 657 таких групп, их посещают 12,5% детей.

По мере возможности для сохранения здоровья детей советуют оставлять их дома.