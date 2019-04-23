Детская школа искусств АГИК объявляет набор на 2019−2020 учебный год

Детская школа искусств Алтайского государственного института культуры ведет набор одаренных детей 7−12 лет для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства: «Хореографическое творчество» , «Хоровое пение» , «Искусство театра» , «Народные инструменты» , «Декоративно-прикладное творчество» , «Музыкальный фольклор» , «Дизайн» . Набор осуществляется в рамках Федеральной программы, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Целью обучения детей является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Ранняя предпрофессиональная подготовка позволяет развить способности ребенка, а также подготовить детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства. Занятия проводят ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные работники культуры РФ, руководители известных художественных коллективов Алтайского края.

Детская школа искусств АГИК объявляет набор. Фото: архив Алтайского государственного института культуры.

Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров и показов, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств. Проведение индивидуального отбора детей — с 15 мая по 15 июня 2019 г. Обучение учащихся проводится на бесплатной и платной основе в рамках контрольных цифр приема.

Подать документы для участия в конкурсе можно до 25 мая 2019 г. по адресу: ул. Юрина, 277. Подробная информация на сайте new.agik22.ru

29 апреля 2019 г. состоится отчётный концерт обучающихся Детской школы искусств АГИК «Маленькие истории одной большой звезды…». Юные таланты продемонстрируют умения и навыки, приобретённые в процессе обучения. В программе — выступление народных и академических ансамблей, солистов, оркестра русских народных инструментов, танцевальные композиции, театральные номера.

Начало концерта 29 апреля 2019 г. в 18.00 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66

Вход свободный (6+)