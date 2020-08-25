Детская школа искусств АГИК ведёт набор на 2020−2021 учебный год

Детская школа искусств Алтайского государственного института культуры ведет набор одаренных детей 7−12 лет для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств: «Хореографическое творчество» , «Хоровое пение» , «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, домра), «Декоративно-прикладное творчество» , «Музыкальный фольклор» , «Дизайн» . Набор осуществляется в рамках Федеральной программы, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Алтайский государственный институт культуры более 45 лет готовит специалистов в области культуры и искусства. С 2015 г. осуществляет обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства.

Целью обучения детей является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Ранняя предпрофессиональная подготовка позволит развить способности ребенка, а также подготовить детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства.

Обучение детей хореографии, игре на народных музыкальных инструментах, театральному искусству, пению и рисованию проводят ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные работники культуры РФ, руководители известных художественных коллективов Алтая.

Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров и показов, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств. Проведение индивидуального отбора детей — с 26 августа по 15 сентября 2020 г. Обучение проводится на бесплатной и платной основе в рамках контрольных цифр приема.

I Корпус. Алтайский государственный институт культуры.