Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 17°C
Образование
42

Детская школа искусств АГИК ведёт набор на 2020−2021 учебный год

Детская школа искусств Алтайского государственного института культуры ведет набор одаренных детей 7−12 лет для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств: «Хореографическое творчество», «Хоровое пение», «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, домра), «Декоративно-прикладное творчество», «Музыкальный фольклор», «Дизайн». Набор осуществляется в рамках Федеральной программы, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Обучение детей игре на народных музыкальных инструментах.
Обучение детей игре на народных музыкальных инструментах.
Алтайский государственный институт культуры.

Алтайский государственный институт культуры более 45 лет готовит специалистов в области культуры и искусства. С 2015 г. осуществляет обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства.

Целью обучения детей является художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. Ранняя предпрофессиональная подготовка позволит развить способности ребенка, а также подготовить детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства.

Обучение детей хореографии, игре на народных музыкальных инструментах, театральному искусству, пению и рисованию проводят ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные работники культуры РФ, руководители известных художественных коллективов Алтая.

Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров и показов, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств. Проведение индивидуального отбора детей — с 26 августа по 15 сентября 2020 г. Обучение проводится на бесплатной и платной основе в рамках контрольных цифр приема.

I Корпус.
I Корпус.
Алтайский государственный институт культуры.
Подать документы для участия в конкурсе можно до 15 сентября 2020 г.

Адрес: ул. Юрина, 277.

Телефон: 8 (3852) 54 73 59, 8 913 221 96 26.

Сайт: new.agik22.ru

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость