Девочка-вундеркинд, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, смогла пробиться только на платное отделение МГУ

Отец москвички Алисы Тепляковой подписал договор о зачислении дочери на психологический факультет МГУ на платной основе, сообщает РБК .

Девочка, которую признали вундеркиндом, в восемь лет окончила школу и сдала ЕГЭ.

После этого она попыталась получить бюджетное место в МГУ, однако не смогла пробиться на бесплатное обучение.

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу. Осталось только оплатить первый семестр обучения.», — рассказал отец девочки.

Отец Алисы подчеркнул, что поступление в вуз после окончания школы — это «нормальное желание» ребенка.

«Ну в таком возрасте она окончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?» — поинтересовался мужчина.

Девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете МГУ.

Ранее сообщали, что более 11 тысяч дополнительных бюджетных мест добавили российским вузам.