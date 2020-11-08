Дипломы вузов в России будут иметь «срок годности»

Документы о высшем образовании на могут быть преобразованы в «дипломы по требованию», заявил в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.