Дипломы вузов в России будут иметь «срок годности»

По его словам, речь идет о дипломах с «некоторым заданным промежутком времени, когда они действительны».
«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат „диплом по требованию“, который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — рассказал он.
Также он назвал «абсурдной» практику выдачи дипломов «на всю оставшуюся жизнь».
«Кто сказал, что выпускник не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — задался вопросом Песков.
Кроме того, он отметил, что функцией университетов в перспективе должно стать «не образование, а преобразование человека».