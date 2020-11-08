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Образование

Дипломы вузов в России будут иметь «срок годности»

Документы о высшем образовании на могут быть преобразованы в «дипломы по требованию», заявил в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Чем хороши алтайские вузы?
Чем хороши алтайские вузы?
СС0.

По его словам, речь идет о дипломах с «некоторым заданным промежутком времени, когда они действительны».

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат „диплом по требованию“, который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — рассказал он.

Также он назвал «абсурдной» практику выдачи дипломов «на всю оставшуюся жизнь».

«Кто сказал, что выпускник не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — задался вопросом Песков.

Кроме того, он отметил, что функцией университетов в перспективе должно стать «не образование, а преобразование человека».

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