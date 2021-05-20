Студенты актёрского курса, которые обучаются в рамках подготовки кадров для Молодёжного театра Алтая им. В.С. Золотухина, представили спектакли на сцене театра. «Светлые души» по рассказам В.М. Шукшина, «Дядя Ваня» и «Монологи» по творчеству А.П. Чехова получили положительные отзывы барнаульского зрителя. В заключительный класс-концерт «Scrapy and music» вошли лучшие актёрские отрывки из зарубежной драматургии — «Карьера Артура Уи» Б. Брехта, «Войцек» Г. Бюхнера, «Эти свободные бабочки» Л. Герша, «Двое на качелях» У. Гибсон, «Все в саду» Э. Олби и др. Выпускники режиссёрского курса на сценических площадках Барнаула, Заринска и Рубцовска представили зрителям свои курсовые и дипломные спектакли: «Память», посвященный Победе в Великой Отечественной войне; «Полёт» по стихам и песням В.С. Высоцкого; литературно-музыкальный спектакль «Ноктюрн» по творчеству Н. Цветкова; пластический спектакль «Ассоциации»; драматические спектакли «Завтра была война», «Дама с собачкой», «Загадочное ночное убийство собаки». Детские спектакли пользуются особой любовью начинающих режиссеров: «Емеля», «Разноцветная семейка», «Морозко» — классика жанра, так же были представлены юным зрителям Алтайского края.

Выпускников Алтайского государственного института культуры уже ждут в профессиональных театрах, дворцах культуры, домах детского творчества в качестве актёров, режиссёров, художественных руководителей и педагогов.

Дипломные спектакли в АГИК сданы на «отлично». Архив Алтайского государственного института культуры.

В 2021 году кафедра театральной режиссуры и актёрского мастерства АГИК готова принять в творческую семью талантливых первокурсников. Заслуженный работник культуры РФ, профессор, кандидат искусствоведения Елена Фёдоровна Шангина ведет набор по очной форме обучения на направление подготовки «Народная художественная культура» по профилю подготовки «Руководство любительским театром».

Куратором актерского курса выступит доцент кафедры Михаил Афанасьевич Тумашов, ведущим преподавателем — старший преподаватель кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК Сергей Владимирович Лебедев.

Практикующие специалисты могут получить высшее образование по профилю подготовки «Руководство любительским театром» на заочной форме обучения на курсе доцента Анны Ивановны Вахрамеевой.

Всех тех, кто хотел бы продолжить своё театральное образование по линии театральной педагогики, режиссуры, Алтайский государственный институт культуры приглашает к поступлению по новому направлению магистратуры «Театральная педагогика».

Дипломные спектакли в АГИК сданы на «отлично». Архив Алтайского государственного института культуры.

Абитуриентов, кроме традиционных ЕГЭ по русскому языку и литературе, ждут творческие испытания по художественному чтению и актерскому мастерству. Они пройдут с 15 по 29 июля и позволят определить профессиональные и творческие способности и задатки будущих студентов. C программами вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте http://agik22.ru. Подготовиться к экзаменам помогут подготовительные курсы, которые будут работать с 1 июля 2021 г. Приём документов начнется 18 июня 2021 г.

Телефон «горячей линии» приемной комиссии — 8 (385−2) 54−73−59, 89619907037.

Телефон подготовительных курсов: 8 (385−2) 43−17−77.

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