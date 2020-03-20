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Образование

Директор алтайской школы пять лет получал взятки от подчиненных

В Алтайском крае директор вечерней школы Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в получении взяток от подчиненных, сообщает региональный СК.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Директор обвиняется в «получении должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц».

«Обвиняемый с 2014 по 2019 год частями получал от своих подчиненных — главного бухгалтера и заведующей филиалами вечерней школы взятки лично, а также путем перечислений на банковский счет и через посредника», — рассказали в ведомстве.

Деньги — более 800 тыс. рублей — предназначались за общее покровительство, в том числе «за неприменение к сотрудницам дисциплинарных взысканий в случае совершения проступка и иного нарушения».

Кроме того, оплатили «непринятие решений об увольнении и переводе на нижестоящую должность».

Обвиняемый вину признал. На его имущество, в сумме более 2 млн рублей, наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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