Директор Института математики и информационных технологий АлтГУ: востребованность IT-специалистов на рынке труда только растет

Сегодня невозможно обойтись без смартфона и интернета. Технологии стремительно развиваются и активно проникают в нашу повседневную жизнь. Многие школьники, наверняка, задумываются об IT-профессии. Директор Института математики и информационных технологий Алтайского государственного университета Евгений Журавлев рассказал, каково это — быть современным айтишником.

— Евгений Владимирович , в этом году приемная кампания в университет проходит в дистанционном формате. Расскажите , как к изменениям подготовился ваш институт?

— Наш институт трижды провел День открытых дверей-онлайн в форме стрима на канале YouTube, где для поступающих были даны ответы на самые актуальные вопросы и продемонстрирована работа «личного кабинета» абитуриента. На двух таких мероприятиях гостями были наши успешные выпускники — Михаил Пайсон и Дмитрий Лыкин, которые рассказали о своей работе в IT-сфере.

Кроме этого, мы выложили на YouTube видеопрезентацию Института и мое обращение к абитуриентам. Наши преподаватели, эксперты комиссий по проверке ЕГЭ, создали видеоконсультации по профильной математике и информатике. В планах провести в июле-августе по крайней мере еще два онлайн-мероприятия, где можно будет обсудить ситуацию с конкурсом в бакалавриат, узнать про целевое обучение и получить ответы на любые вопросы о поступлении.

На одну из встреч мы пригласим успешного выпускника института, работающего за рубежом. Абитуриентам мы рекомендуем следить за новостями на нашем сайте (www.math.asu.ru).

Алтайский государственный университет. Пресс-служба АлтГУ.

— Какие новые направления подготовки Институт математики и информационных технологий АлтГУ подготовил в этом году?

— В 2020 году институт приглашает абитуриентов на четыре направления бакалавриата, пять программ магистратуры и два направления аспирантуры. В бакалавриате 128 бюджетных мест по направлениям: «Прикладная информатика», профиль «Интеллектуальный анализ данных»; «Математика и компьютерные науки», профиль «Математические основы компьютерных наук»; «Прикладная математика и информатика», профиль «Математическое моделирование и информационные технологии»; «Фундаментальная информатика и информационные технологии», профиль «Программирование и информационные технологии».

Набор на профиль «Интеллектуальный анализ данных» мы проводим впервые. Поступая в наш институт, абитуриент получит серьезную подготовку в области фундаментальных наук, овладеет информационной культурой и профессиональными навыками программирования.

— Сегодня среди молодежи набирают популярность профессии , связанные с анализом данных и искусственным интеллектом. Какие бы вы выделили тренды в сфере математики и информационных технологий?

— В 2020 году Алтайский госуниверситет вступил в «Университетский консорциум исследователей больших данных» — объединение образовательных организаций, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора, анализа и извлечения знаний из больших массивов данных, а также ведущих разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными.

Корпус АлтГУ. altapress.ru

Участие в консорциуме позволит получить доступ к платформе по сбору и анализу данных таких популярных социальных сетей, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм» и других. Эти данные можно использовать в исследовательских и прикладных проектах, образовательных программах, а также при написании научных статей. В частности, данные из социальных сетей о поведении детей и подростков, их интересах и рисках, способствуют формированию их траектории образования.

Доцент кафедры теоретической кибернетики и прикладной математики, В. В. Журавлева, участвует в проекте консорциума «Цифровой университет в поисках своего абитуриента». Я, совместно с заведующим кафедрой информатики Д.С. Козловым и доцентом МИЭМИС О.В. Журенковым, работаю над проектом, который позволит предсказать проблемы в учебе у студентов, с целью оказания им последующей адресной поддержки.

Также в настоящее время команда из преподавателей и студентов ИМИТ, совместно с коллективами еще девяти вузов консорциума, приступила к масштабному исследованию отношения учащихся к дистанционному образованию на основе анализа социальных сетей. Эти актуальные исследования, поддержанные министерством науки и высшего образования РФ, позволят привлечь к научной работе наших студентов.

Конечно, взаимодействием с консорциумом работа не ограничивается. В институте создан Научно-образовательный математический центр интеллектуального анализа больших данных. В рамках Центра проводятся важные для края исследования в социально-экономической, финансовой, сельскохозяйственной сферах и медицине.

Например, с Краевой клинической детской больницей мы работаем по двум научным проектам — диагностике и лечению сахарного диабета и ранней диагностике бронхолегочных заболеваний у детей. Данная тематика особенно актуальна, так как эти группы детей наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией COVID-19.

Алтайский государственный университет. Архив АлтГУ

Исследования центра представляются на международных конференциях, в частности, на конгрессе педиатров стран СНГ. В 2020 году Ольга Кротова, студентка направления «Прикладная математика и информатика», победила в конкурсе на получение именной стипендии Владимира Потанина. Ее дипломная работа называется «Диагностика, прогнозирование и оценка рисков развития осложнений сахарного диабета у детей и подростков методами машинного обучения».

Вообще, в науке, как и в жизни, нельзя сидеть на месте, надо постоянно действовать — ездить на конференции, посещать тематические вебинары, записываться на онлайн-курсы, создавать стартапы. В IT-сфере все стремительно меняется, каждый айтишник — это «вечный студент». Вчера были криптовалюты, сегодня искусственный интеллект.

Без постоянного поглощения знаний не обойтись. За прошедший учебный год шесть наших преподавателей повысили квалификацию в «Школе прикладного анализа данных» (в Томске и Москве) по применению алгоритмов Machine Learning в прикладных исследованиях. Преподаватели кафедры информатики прошли обучение в Москве в учебном центре Яндекс. Студент 3 курса Роман Панарин стал призером олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Искусственный интеллект». Магистранты второго курса Михаил и Юрий Ермаковы победили во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» с проектом «Использование информационных технологий в тренажере корректировки движений классического и конькового хода лыжника».

Алтайский государственный университет. Источник: АлтГУ

Сейчас наши студенты разрабатывают семь стартапов и, надеюсь, принесут институту победы. Из-за ситуации в стране появились огромные возможности для онлайн- образования — для наших студентов открыты бесплатные доступы к образовательным порталам УрФУ, Университета 20.35 (www.2035.university) и многим другим. Главное, чтобы было желание учиться и стремление к победе.

На базе АлтГУ работает «Яндекс.Лицей», в котором школьники обучаются программированию на Python — самому используемому в анализе данных языку программирования, а также находящему широкое применение в IT-отрасли. Кстати, в «Яндекс.Лицее» свою квалификацию могут повысить и преподаватели информатики, пройдя программу ДПО по программированию на Python. Работают в Яндекс. Лицее преподаватели ИМИТ, прошедшие обучение в Яндекс и получившие специальный сертификат. В ближайшее время при ИМИТ планируется открыть IT-школу для детей и взрослых, в которой у всех будет возможность усовершенствовать свои навыки работы с информационными технологиями.

— Расскажите немного про успешных выпускников 2020 года Института математики и IT? Куда пойдут работать? Что за исследования проводят?

— У нас замечательные умелые студенты и выпускники. Например, новый сайт ИМИТ разработан нашими студентами. Причем у института была финансовая возможность заказать новый сайт, но мы приняли решение сделать из него студенческий проект для того, чтобы наш выпускник мог сказать своему будущему работодателю: «Я сделал сайт института» и показать свою работу.

Алтайский государственный университет Фото: АлтГУ

Выпускные работы наших бакалавров и магистров участвуют в краевом конкурсе «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Например, в этом году выпускники создали информационные системы и мобильные приложения для обслуживания клиентов гостиниц и ТСЖ.

А магистранты построили имитационную модель управления радиоресурсами в сетях сотовой связи, которая позволит оценить требования к телекоммуникационному оборудованию, разработали приложение для проверки уникальности программного кода, то есть аналог сервиса antiplagiat.ru, но только для компьютерных программ.

Большим событием в 2019 году для кафедры дифференциальных уравнений и коллег из Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева стала победа в конкурсе грантов на открытие новой молодежной лаборатории «Математическое и компьютерное моделирование в природных и индустриальных системах». Проект рассчитан на 4 года с финансированием 15 миллионов год.

Участие в проекте принимают студенты направлений «Компьютерные науки» и «Прикладная математика и информатика». Интересно отметить, что выпускница магистратуры кафедры дифференциальных уравнений ИМИТ АлтГУ Светлана Алексеева в настоящее время является аспиранткой кафедры теоретической механики ММФ НГУ и младшим научным сотрудником новой лаборатории.

Наши партнеры из реального сектора экономики дают возможность студентам проходить практику на своей базе. Базовые кафедры института открыты в ООО «Фриматик» — крупнейшем в Сибири разработчике программного обеспечения, в 1С-Галэкс и Алтайском краевом информационно-аналитическом центре.

Алтайский государственный университет. Фото: архив АлтГУ.

Последние несколько лет востребованность IT-специалистов на рынке труда только растет. Я не знаю ни одного нашего выпускника без работы. Более того, наши студенты начинают работать, еще не закончив бакалавриат, и это очень сильно мешает их учебе. Конечно, многие из них, как это сейчас модно, фрилансеры.

Наших выпускников вы можете встретить во всех компьютерных фирмах края. Есть среди них специалисты банков и налоговых инспекций, учителя, доценты, профессора, научные сотрудники, директора, завучи лицеев и гимназий.

Например, будущие профессии выпускника по направлениям «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Прикладная информатика»: IT-директор, менеджер IT-проектов, разработчик ПО, сетевой и системный администратор, системный программист, специалист по глобальным компьютерным сетям, web-разработчик, разработчик мобильных приложений, архитектор баз данных, администратор баз данных, специалист по интеллектуальному анализу данных, специалист по интеллектуальным системам, специалист по машинному обучению, разработчик интерфейсов, специалист по информационной безопасности. Подробная информация по всем направлениям подготовки представлена на нашем сайте.

Владислав Елисов