Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 октября 16°C

Директорам школ в Алтайском крае подарили автомобили

4 октября директорам алтайских школ передали ключи от новых автомобилей для перевозки детей. Такой подарок власти сделали в преддверии Дня учителя благодаря нацпроекту «Образование» и инициативе губернатора Виктора Томенко, отмечают в краевом минобре. Как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

Алтайские школы получили новые автомобили.
Алтайские школы получили новые автомобили.
Ирина Пергаева.

Автобусы ГАЗ различной вместимости, легковые Renault Logan, Chevrolet Niva и LADA Largus получили 49 учреждений образования из 23 районов и семи городов региона.

В автобусах есть «ГЛОНАСС», цифровые тахографы, устройства ограничения скорости и проблесковые маячки.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова надеется, что «эти автомобили помогут сделать образовательные организации более мобильными и в полной мере дадут возможность участвовать во всех муниципальных и краевых мероприятиях».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость