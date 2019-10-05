Директорам школ в Алтайском крае подарили автомобили

Автобусы ГАЗ различной вместимости, легковые Renault Logan, Chevrolet Niva и LADA Largus получили 49 учреждений образования из 23 районов и семи городов региона.
В автобусах есть «ГЛОНАСС», цифровые тахографы, устройства ограничения скорости и проблесковые маячки.
Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова надеется, что «эти автомобили помогут сделать образовательные организации более мобильными и в полной мере дадут возможность участвовать во всех муниципальных и краевых мероприятиях».