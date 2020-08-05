Дистант нам не грозит. Как и для чего в школах Алтайского края хотят внедрить цифровую образовательную среду

Новость о том, что Алтайский край вошел в пилотный проект по цифровизации образования, всполошила родительское сообщество. Взрослые требуют прекратить эксперименты над детьми и опасаются, что школьников массово переведут на дистант. На самом деле этот проект не отменит очное общение и не «закроет» школы, а станет возможностью для дополнительного обучения, говорит директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов.

Дополнение к пройденному

— Давайте объясним , что такое проект «Цифровая образовательная среда» и для кого он предназначен.

— Цифровая образовательная среда (ЦОС) — это федеральный проект и часть большого национального проекта «Образование».

Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где будут реализовывать этот проект, в прошлом году, когда ни о каком коронавирусе еще не было известно и школы работали в нормальном режиме. Об этом массово заговорили, потому что приравняли ЦОС к переводу на дистанционное обучение.

На самом деле 97% этого проекта — это установка в школы оборудования. Только в остальных 3% речь идет об использовании дистанционных уроков, которые предложит Минпросвещения. Эти уроки — дополнительное, а не основное образование. Они не заменят очные занятия. Просто будет возможность сделать школьные уроки «больше, лучше, красивее».

Михаил Рязанов , директор Алтайского института цифровых технологий. www.facebook.com.

Все это предназначено для детей, которые хотят получить больше информации о каком-то предмете, для детей, которые не могут ходить в школу по каким-то причинам, тех, кто вместе с родителями уезжает в длительные командировки, например. Еще раз подчеркиваю: это возможность дополнять свое оффлайн-образование. Очное обучение в школе не отменяется.

— Как будут отбирать онлайн-уроки для дополнительных занятий?

— Самая главная проблема как раз в том, что существует огромное количество онлайн-уроков, у которых нет никакого грифа, они не приняты на уровне Федерации, их просто кто-то разработал и выложил в Сеть. Все уроки, которые войдут в программу ЦОС, будут тщательно проанализированы, оценены и отобраны.

Печать 3-d проектов в рамках «Модульной школы». Анна Зайкова

— Как будет работать проект в отдаленных селах края , где нет интернета?

— В первую очередь оборудование как раз будут закупать для сельских школ в труднодоступных районах. В какие-то из них интернет приходит. Но во многих уголках его так и нет, и это проблема другой национальной программы — «Цифровая экономика РФ», которой занимаются в Министерстве цифрового развития и связи.

Для них это огромные вложения и огромная головная боль. Но никто не собирается останавливаться, стоит задача — ко всем сельским школам подвести интернет. И она должна быть решена уже к концу этого года.

Я вас уверяю, с точки зрения развития Сети Россия в пятерке лидеров. В Европе вы нигде не получите 100 Mбит за 500 рублей. У нас самый дешевый и быстрый интернет. А то, что мы жалуемся все время — это просто мы плохо не жили.

Шарчинская средняя школа Тюменцевского района Алтайского края. Станислава Сазонова

Главное — желание

— Готово ли учительское сообщество к нововведениям?

— Нет сомнений, что оборудование поступит, оно никуда не денется. Проблема в другом: в селах действительно нет специалистов, готовых работать на нем. Не хватает учителей информатики, а у учителей других предметов не хватает IT-компетенций.

Образование — это сфера, где нельзя простаивать, развивать компетенции нужно всю жизнь. Конечно, педагоги, которые окончили вуз 20−30 лет назад, могли отстать от современности. У всех разная мотивация к обучению.

Мы не проводили никаких экспертных исследований. Да и вряд ли с помощью анкетирования мы сможем оценить готовность учителей к цифровизации образования. Но, я думаю, мы сможем проверить эту готовность уже в процессе.

В школе. Михаил Хаустов

Дело в том, что мы сейчас разрабатываем специальные программы, позволяющие мониторить поставленное по проекту ЦОС оборудование. То есть мы будем знать, в каких школах оборудование работает, в каких нет, насколько оно загружено, как используется.

Это нужно не для того, чтобы наказать тех, кто не пользуется новыми технологиями, а для того, чтобы помочь конкретным школам, чтобы оборудование не лежало мертвым грузом.

Мы будем видеть, кому какая помощь нужна, и оказывать ее точечно.

Волчихинская школа. Анна Зайкова

— И все же как скоро , по-вашему , человек , привыкший преподавать биологию по советским плакатам , перейдет к интернет-урокам?

— Простой пример. Мне посчастливилось в свое время поучаствовать в одном проекте Федерации интернет-образования. Это было 10 лет назад. Люди приехали вовсе неподготовленные, и мы буквально показывали им, как пользоваться компьютером.

Там был учитель, человек в возрасте уже, он преподавал несколько предметов: химию, физику и рисование. Мы показывали программу Paint, и он нам потом такую картину нарисовал — просто шедевр, все ахнули. При этом он знал только «карандашик», выбор цветов и толщину линий. Это просто инструмент, и человек хотел приобрести этот новый опыт.

С точки зрения биолога, можно будет воспользоваться многочисленными справочниками, найти уникальные ролики по теме на YouTube, посмотреть курсы по биологии ведущих вузов, создать презентацию, свой собственный урок. Можно показать что-то на интерактивной доске или с помощью виртуальной реальности. Сейчас это несложно. Нужен просто неформальный подход и желание что-то менять.

Школа. Михаил Хаустов

Не те кнопки

— Какое оборудование поступит в школы края?

— На моей памяти последние централизованные поставки оборудования в школы были 12 лет назад. Алтайский край выиграл все возможные программы на уровне Федерации для того, чтобы можно было модернизировать школы.

В этом году будет потрачено более полумиллиарда рублей. Помимо самих компьютеров это сеть, коммутаторы, машрутизаторы, системы доступа в школу, видеонаблюдения — в общем, системы безопасности и прочее.

Школа. Михаил Хаустов

— В проекте используется российское программное обеспечение?

— Да. И это не просто. Российское ПО, так скажем, находится на стадии становления. Нам есть куда развиваться в этом смысле. Я понимаю, что для людей, которые давно работают в IT-сфере, не составляет труда установить российское ПО и использовать его. Те же, кто привык к другому расположению иконок и кнопок, могут впасть в ступор, и работа будет неэффективной.

Чтобы решить эту проблему, в прошлом году мы обучили около 400 учителей в крае, в этом году обучим более 600. Эти люди будут в дальнейшем транслировать опыт своим коллегам в районах. Сейчас как раз есть задача объединить усилия нескольких организаций, чтобы создать центр компетенций, который бы работал круглосуточно и без выходных, оперативно отвечая на любые вопросы.

Клавиатура компьютера. CC0

Система не «упала»

— Экстренно введенное дистанционное обучение показало , что многие оказались не готовы к такому повороту — ни учителя , ни дети , ни родители.

— Мы не называем это дистанционным образованием. У нас было, если выражаться точно, «разобщенное обучение».

Дистант как таковой по законодательству — это большие трудности и требования, это технология обучения, позволяющая получать учебные материалы именно с помощью современных информационных технологий.

Но так у нас было не везде. Наши учителя сами возили задания на дом ученикам, родители приходили за заданиями в школы. У нас и почтовые ящики на магазинах использовали для передачи уроков.

Школа. Михаил Хаустов

— Но даже в городе с интернетом были проблемы , люди не могли зайти в систему «Сетевой регион». Этому есть объективное объяснение?

— Я вспоминаю этот день с радостью и печалью одновременно. Информационная система «Сетевой регион. Образование» стала основной площадкой для разобщенного обучения, и ответственными за нее был именно я и моя команда. Так вот, наша система не «упала».

В первый день чувствовались провалы, в некоторых случаях она не отвечала. Нам существенно осложнило жизнь то, что именно в этот день «лежали» «Госуслуги» — федеральная система, через которую авторизована большая половина пользователей «Сетевого региона».

Но уже на следующий день все наладилось. Более того, мы эту систему вывели на новый глобальный уровень.

Интернет. Компьютер. СС0.

Изначально самарская компания «ИРТех» разрабатывала «Сетевой регион» для ведения электронных журналов и дневников в небольшом городе или отдельном районе с несколькими школами.

В технической документации об этом не сказано, но из бесед мы выяснили, что нагрузка на систему планировалась примерно в 30 тыс. учеников. У нас в пиковые моменты в ней было больше 260 тыс.

Еще до старта мы совместно с компанией «Картел» попытались перераспределить нагрузку и провели серьезный тест с помощью искусственного интеллекта на 800 тыс. подключений. Все работало хорошо. Но в день, когда все запустилось, стало понятно, что реальность куда многограннее любого искусственного интеллекта.

Еще одна беда была в том, что на черном рынке интернета полно всяких злодейских штук для DDoS-атак, когда система перестает работать. Стоят, кстати, совсем недорого, долларов 20. И наверняка кто-нибудь из продвинутых школьников их покупал. Но мы нашли «противоядие», так что, уверяю, теперь ни одна атака нам не страшна.

Школа. Земский учитель. Заринский район. Анна Зайкова.

Взгляд на мир

— Какие выводы вы сделали из «коронавирусной весны»?

— Во-первых, я понял, что переход полностью на удаленное цифровое обучение нам в ближайшее время вообще не грозит. Так что зря родители плачут и ужасаются. Если вдруг кто-то захочет нас всех перевести на дистант навсегда, я буду первым в рядах протестующих революционеров. Это невозможно.

Во-вторых, возможность цифрового образования сейчас очень важна. Когда ребенок общается с учителем в оффлайне и получает знания, он смотрит на любую проблему глазами только этого учителя. И хорошо, если эти глаза широко смотрят на мир.

Но, как оказывается, есть и узость мышления, и на многие вещи нужен другой взгляд. Это возможно благодаря дистанту, по-другому никак.

Школа. Заринский район. Анна Зайкова.

Есть некоторые ресурсы, которые я рекомендую. Например, сайт американской Академии Хана, материалы там переведены на многие языки, есть и русскоязычный сегмент.

Нашу систему образования часто критикуют. Многие претензии сводятся к тому, что детей заставляют просто учить, а не думать. Учитесь считать синус-косинус. А для чего это надо? Нужны простые объяснения сложных разделов физики, математики, химии и т. д.

В Академии Хана как раз есть пятиминутные видео на любые темы, в которых объясняется практическое применение тех или иных школьных знаний. Вот для чего нужен дистант. Чтобы стали ясны некоторые, может быть, непонятные вещи, которые рассказывает учитель.

— Если 1 сентября все же мы не пойдем в оффлайн-школу , будем ли мы готовы начать учебный год дистанционно?

— Во всяком случае, нас это уже не испугает. Я не скажу, что мы стали на порядок выше в плане информатизации, но мы будем понимать, что делать. Понятно, что будут трудности и где-то что-то обязательно сломается или пойдет не так, но на любой случай, как говорит наш министр образования Максим Костенко, у нас есть план В. И даже С.