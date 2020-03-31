Дистанционное обучение. Итоги первой недели

Студенты по-прежнему посещают практические и лекционные занятия, сдают контрольные и курсовые только в режиме онлайн. За первую неделю обучения в системе Moodle работали 2322 студента и 145 преподавателей.

С 23 марта Алтайский филиал РАНХиГС перешел на дистанционную форму обучения. Предположительно, обучение в онлайн-формате продолжится до 12 мая. Всю прошедшую неделю преподаватели и студенты академии взаимодействовали через электронную образовательную систему Moodle.

По итогам первой недели в дистанционном формате мы подготовили ответы на самые популярные вопросы.

— Об алгоритме перехода на дистанционное обучение и его формате.

— Все преподаваемые в филиале дисциплины имеют сопровождение в виде электронных курсов в системе онлайн-обучения. Курсы активно используются студентами и преподавателями уже третий год. Все преподаватели и студенты филиала имеют доступ к необходимым ресурсам. При переходе на дистанционный формат изменится только интенсивность использования этих ресурсов в процессе обучения.

— Студенты смотрят лекции и вебинары в режиме реального времени? Или у преподавателей уже есть образовательный онлайн-контент, который они предлагают студентам?

— Лекционные занятия проводятся в формате вебинаров с использованием сервиса BigBlueButton, интегрированного в систему онлайн обучения. Для организации практических и семинарских занятий преподаватели используют все возможности системы дистанционного обучения: задания, тестирования, форумы, чаты и т. д.

Основной образовательный контент уже размещен в электронных курсах, сейчас преподаватели корректируют формулировки заданий и добавляют недостающие элементы в свои курсы.

— Как организовано взаимодействие обучающихся с преподавателями, научными работниками и методистами?

— Студенты взаимодействуют с преподавателями и научными работниками через систему обмена сообщениями в системе онлайн-обучения филиала (копия отправляется на привязанную к профилю электронную почту). Доступны также элементы синхронного и асинхронного взаимодействия, которые размещены в учебных курсах дисциплин, — это форумы и чаты. Кроме того, студенты взаимодействуют с методистами по электронной почте и по телефону.

Вся необходимая информация об организации учебного процесса в дистанционной форме, а также о получении технической помощи и любой необходимой информации предоставлена в инструкциях.

— Как организован контроль качества преподаваемых дисциплин?

— В электронных курсах дисциплин размещены специальные элементы для сбора обратной связи от обучающихся (анкеты, опросы, формы обратной связи).

Также в дистанционном режиме со студентами постоянно поддерживается обратная связь через тьюторов для корректирования образовательного процесса в соответствии с их пожеланиями и потребностями.

— Как студенты будут проходить практику?

— Практика по возможности будет перенесена на более поздние сроки.

— Переходят ли на онлайн-обучение студенты-заочники?

— Да, студенты заочного отделения также обучаются дистанционно.

— Сессия у некоторых студентов-заочников началась с 16 марта. Как она будет проходить?

— Все студенты заочного отделения обучаются в дистанционной форме.

— Как обстоит дело с посещаемостью?

— Все дистанционные занятия проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Преподаватели проинструктированы, каким образом с помощью технических средств зафиксировать «посещение» обучающимися занятий. Обучающиеся также предупреждены о том, что посещаемость продолжает учитываться несмотря на дистанционную форму занятий.

— С какими сложностями вы сталкиваетесь и что оказалось самым неожиданным в онлайн-формате?

— Для нашего филиала работа в системе дистанционного обучения не новый формат, поэтому для нас переход в дистант не был таким проблематичным.

Своими впечатлениями о первой неделе дистанционного обучения поделились студенты.

Елизавета Ситникова,

студентка четвертого курса направления «государственное и муниципальное управление»:

Прошла первая неделя в дистанционном формате. Мы, студенты 4 курса, совсем ненадолго, всего на неделю, но застали такой формат. Когда нам только сказали о переходе на онлайн-обучение, признаться честно, это вызвало много вопросов. Но технологии действительно позволяют быстро и качественно взаимодействовать с преподавателями и однокурсниками. Пары проходят очень эффективно и на высоком уровне. Во время лекций в видеоформате мы видим преподавателя, а также презентацию с необходимыми материалами. Можно включать свои камеру и микрофон, писать в чат и создавать диалоги с одногруппниками. На онлайн-семинарах выполняем индивидуальные и групповые задания. Все, как на обычных парах, только вместо кабинетов на переменах переходим между страницами Moodle. В настоящее время дистанционное обучение — лучшее решение, которое позволяет обезопасить себя и продолжать образовательный процесс, только в новом формате. Радует, что у нас есть все инструменты для комфортной и интересной учебы в академии. Берегите себя и своих близких!

Марина Захарьева,

студентка четвертого курса направления «психология»:

В целом очень удобно. Нравится, что во время пары можно сидеть за чашкой кофе. Мобильность — главное преимущество дистанционного обучения. На связь с преподавателями выходим легко и быстро. Отвечают нам тоже своевременно. За неделю мы смогли адаптироваться к новому режиму обучения.

Владимир Пустовалов,

студент третьего курса , направления «юриспруденция»:

Академией созданы все условия для дистанционного комфортного обучения. Мы не первый год работаем в системе Moodle, быстро привыкли. Огромное спасибо руководству филиала и преподавателям, что помогают нам.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.