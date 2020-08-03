Для абитуриентов Института социальных наук АлтГУ добавлено 33 бюджетных места

Социальные науки сегодня — это сфера инновационных технологий, креативных подходов, возможностей карьерного роста, и самое главное, это реальная помощь людям.

Население, особенно его наиболее уязвимые группы, не в состоянии самостоятельно справиться с вызовами современности.

Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой", говорил Марк Твен.

Факультет социологии. Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

В условиях пандемии важной задачей вузов стала подготовка по специальностям, которые оказывают реальную помощь людям. Именно поэтому Министерство науки и образования РФ дополнительно выделило 33 бюджетных места Институту социальных наук АлтГУ:

Социология — 12 мест ( экзамены: русский язык , обществознание , математика);

экзамены: русский язык обществознание математика); Конфликтология — 10 мест ( экзамены: русский язык , обществознание , история);

экзамены: русский язык обществознание история); Социальная работа — 3 места ( экзамены: русский язык , обществознание , история);

экзамены: русский язык обществознание история); Организация работы с молодёжью — 8 мест ( экзамены: русский язык , обществознание , история).

Уважаемые абитуриенты, если для вас важно всегда быть востребованными, приносить пользу обществу и помогать людям, видеть благодарность в их глазах, если вы готовы заниматься наукой, проводить социологические исследования, управлять социальными конфликтами, значит вы те, кого ждут в Институте социальных наук на направлениях подготовки: социология, социальная работа, конфликтология, организация работы с молодежью!