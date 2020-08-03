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Для абитуриентов Института социальных наук АлтГУ добавлено 33 бюджетных места

Министерство науки и образования РФ дополнительно выделило 33 бюджетных места для абитуриентов Института социальных наук Алтайского госуниверситета.

Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Социальные науки сегодня — это сфера инновационных технологий, креативных подходов, возможностей карьерного роста, и самое главное, это реальная помощь людям.

Население, особенно его наиболее уязвимые группы, не в состоянии самостоятельно справиться с вызовами современности.

Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой", говорил Марк Твен.

Факультет социологии.
Факультет социологии.
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

В условиях пандемии важной задачей вузов стала подготовка по специальностям, которые оказывают реальную помощь людям. Именно поэтому Министерство науки и образования РФ дополнительно выделило 33 бюджетных места Институту социальных наук АлтГУ:

  • Социология — 12 мест (экзамены: русский язык, обществознание, математика);
  • Конфликтология — 10 мест (экзамены: русский язык, обществознание, история);
  • Социальная работа — 3 места (экзамены: русский язык, обществознание, история);
  • Организация работы с молодёжью — 8 мест (экзамены: русский язык, обществознание, история).

Уважаемые абитуриенты, если для вас важно всегда быть востребованными, приносить пользу обществу и помогать людям, видеть благодарность в их глазах, если вы готовы заниматься наукой, проводить социологические исследования, управлять социальными конфликтами, значит вы те, кого ждут в Институте социальных наук на направлениях подготовки: социология, социальная работа, конфликтология, организация работы с молодежью!

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