Для абитуриентов Института социальных наук АлтГУ добавлено 33 бюджетных места

Социальные науки сегодня — это сфера инновационных технологий, креативных подходов, возможностей карьерного роста, и самое главное, это реальная помощь людям.
Население, особенно его наиболее уязвимые группы, не в состоянии самостоятельно справиться с вызовами современности.
Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой", говорил Марк Твен.
В условиях пандемии важной задачей вузов стала подготовка по специальностям, которые оказывают реальную помощь людям. Именно поэтому Министерство науки и образования РФ дополнительно выделило 33 бюджетных места Институту социальных наук АлтГУ:
- Социология — 12 мест (экзамены: русский язык, обществознание, математика);
- Конфликтология — 10 мест (экзамены: русский язык, обществознание, история);
- Социальная работа — 3 места (экзамены: русский язык, обществознание, история);
- Организация работы с молодёжью — 8 мест (экзамены: русский язык, обществознание, история).
Уважаемые абитуриенты, если для вас важно всегда быть востребованными, приносить пользу обществу и помогать людям, видеть благодарность в их глазах, если вы готовы заниматься наукой, проводить социологические исследования, управлять социальными конфликтами, значит вы те, кого ждут в Институте социальных наук на направлениях подготовки: социология, социальная работа, конфликтология, организация работы с молодежью!