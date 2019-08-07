Для изучения третьего языка алтайских школьников переводят на шестидневку

С 1 сентября в школах Алтайского края вводят изучение второго иностранного языка. Это неизбежно, заявил в ходе онлайн-конференции Максим Костенко, министр образования и науки региона, сославшись на закон. Однако родители недовольны.

Преподавание второго языка — требование федерального образовательного стандарта. Школа не может отказаться от его исполнения. Таким образом, в России дети обязаны освоить как минимум три языка: русский и два иностранных. Первые оценки за второй иностранный появятся в аттестатах выпускников 2020 года.

Костенко заявил, что минобр Алтайского края разработал рекомендации по организации изучения второго иностранного языка в школах. Муниципалитетам нужно создать необходимые условия для изучения предмета: найти педагогов, обеспечить школьников учебниками. Также школам предстоит «растянуть» учебную неделю с 5 до 6 дней.

Ранее Костенко заявлял, что не стоит относится к изучению второго иностранного языка слишком серьезно. Достаточно лайт-версии, которая предполагает изучение алфавита, культуры, известных деятелей.

Между тем родители недовольны нововведением Минобра РФ. «Шестидневная учебная неделя нарушает конституционное право несовершеннолетних детей на отдых, — считает Рада Костромицкая из Белокурихи. — Большинство детей не получают удовольствия от учёбы, потому что не успевают восстановить силы за один выходной».

Свободная суббота дает ребенку возможность развивать таланты, посещая спортивные, музыкальные, хореографические секции и творческие кружки.