ЕГЭ и ОГЭ могут отменить, если такое решение поддержат родители

Письмо с таким предложением члены комитета направили в Минпросвещения и надеются, что родители детей-выпускников его поддерживают.
Аргументы в пользу отмены экзаменов у НРК следующие.
Первый — дистанционное образование, которое преобладает в этом учебном году, не способствует качественному учебному процессу.
Второй — дети на удаленке переживают из-за этого сильнейший стресс. Именно те ребята, которым предстоит поступление в вузы.
Третий — в качестве возможного варианта можно отменить ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку. По мнению родителей, выпускники смогут получить аттестат, не сдавая единый экзамен по этим предметам.
Четвертое предложение родительского комитета — упростить процедуру экзаменов до тестирования.
Реакция Минпросвещения пока неизвестна.