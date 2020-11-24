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Образование

ЕГЭ и ОГЭ могут отменить, если такое решение поддержат родители

Национальный родительский комитет выступил с предложением отменить в этом учебном году выпускные экзамены ЕГЭ и ОГЭ. Об этом пишут «Известия».

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Письмо с таким предложением члены комитета направили в Минпросвещения и надеются, что родители детей-выпускников его поддерживают.

Аргументы в пользу отмены экзаменов у НРК следующие.

Первый — дистанционное образование, которое преобладает в этом учебном году, не способствует качественному учебному процессу.

Второй — дети на удаленке переживают из-за этого сильнейший стресс. Именно те ребята, которым предстоит поступление в вузы.

Третий — в качестве возможного варианта можно отменить ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку. По мнению родителей, выпускники смогут получить аттестат, не сдавая единый экзамен по этим предметам.

Четвертое предложение родительского комитета — упростить процедуру экзаменов до тестирования.

Реакция Минпросвещения пока неизвестна.

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