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Образование

ЕГЭ по пяти предметам школьники будут сдавать в новой форме

Новая форма единого государственного экзамена по пяти предметам будет предложена школьникам в ближайшее время. Об этом рассказала профессор Института образования НИУ ВШЭ, экономист, эксперт в области образования Ирина Абанкина, пишет Lenta.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Педагог заявила, что ЕГЭ по математике, физике, химии, биологии и географии предложили перевести на компьютеры в 2024—2025 годах. По ее мнению, в 2024 году в такой форме начнут сдавать математику. Позже переведут естественные науки, а затем — гуманитарные.

«Мне кажется, что в отношении математики это довольно быстро произойдет, в течение двух лет. Возможно, там, где задачи, сделать это легко», — подчеркнула эксперт.

Абанкина добавила, что работа по переводу ЕГЭ в электронный формат ведется сейчас активно. В частности, развивается портал «Российская электронная школа», внедряется платформа «Сферум», а школы осваивают цифровые технологии.

Кроме того, в вузах появляется прокторинг — особая процедура онлайн-контроля за сдачей экзаменов.

В 2021 году ЕГЭ по информатике впервые проводили на компьютерах. В Рособрнадзоре подчеркивали, что испытание состоялось без серьезных сбоев.

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