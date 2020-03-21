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Образование

ЕГЭ-2020 предлагают провести дистанционно

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным. Соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.

Экзамен.
Экзамен.
СС0

Парламентарий отметил, что в связи с распространением коронавируса школы в России перевели на досрочные каникулы, большинство российских вузов — на дистанционное обучение, отменяются все массовые мероприятия. В связи с этим, по мнению Чернышова, профилактические мероприятия стоит планировать заблаговременно.

ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми. А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет, — сказано в тексте обращения.

Депутат заявил, что все необходимые для сдачи ЕГЭ материалы могут быть загружены на одну из образовательных онлайн-платформ, как это сделано в вузах с дистанционным обучением.

Ситуация в Алтайском крае

Напомним, алтайские школы также ушли на каникулы с 20 марта, сообщили в министерстве образования края. Это одна из мер профилактики коронавируса.

До начала и после завершения каникул родители вправе самостоятельно определить, отправлять ребенка в школу или нет. Достаточно уведомить руководство школы — и детям обеспечат дистанционное обучение.

Переход на дистанционные формы обучения еще находится в стадии обсуждения, подчеркнули в министерстве. Пока руководителям образовательных организаций рекомендовали усилить меры профилактики.

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