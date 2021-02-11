Экономика в условиях новой реальности

Экономика — это отрасль, которая традиционно интересна всем. Разговор экспертов был посвящен самым заметным признакам новой реальности, находящимся на поверхности: вызовам, которые предъявила ситуация с пандемией, методам противостояния им и нивелированию последствий. Были затронуты вопросы цифровизации как мейнстрима всех направлений экономики. Современные технические возможности позволили пригласить поучаствовать в обсуждении российских коллег и даже зарубежных партнеров из Германии.

Спикерами выступили:

Данил Геннадьевич Ситников , заместитель председателя Правительства , министр финансов Алтайского края;

, заместитель председателя Правительства министр финансов Алтайского края; Юрий Александрович Куриленко , руководитель УФНС России по Алтайскому краю , государственный советник Российской Федерации 2-го класса;

, руководитель УФНС России по Алтайскому краю государственный советник Российской Федерации 2-го класса; Анатолий Анатольевич Нагорнов , временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края;

, временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края; Андрей Александрович Антипов , заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации , к. э. н.;

, заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации к. э. н.; Андрей Маркович Марголин , проректор РАНХиГС , директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС , д. э. н. ( г. Москва , Россия);

, проректор РАНХиГС директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС д. э. н. г. Москва Россия); Андрей Петрович Гарнов , профессор кафедры финансовых рынков Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова , д. э. н. ( г. Москва , Россия);

, профессор кафедры финансовых рынков Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова д. э. н. г. Москва Россия); Хельге Мазаннек , юрист и налоговый консультант , ассоциированный партнер ООО «Рёдль и партнер», руководитель налогового консультирования в России ( Германия);

, юрист и налоговый консультант ассоциированный партнер ООО «Рёдль и партнер», руководитель налогового консультирования в России Германия); Анастасия Малинина, специалист в области налогового консультирования по России и Центральной Азии , ООО «Редль и партнеры» ( г. Москва , Россия).

Модераторами секции выступили заведующая кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к. э. н. Наталья Александровна Торгашова, а также профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС, д. э. н. Мария Николаевна Конягина (г. Санкт-Петербург, Россия).

Все выступающие начинали со слов поздравления студентов и сотрудников Алтайского филиала РАНХиГС с 20-летним юбилеем, пожеланиями дальнейшего развития.

Выступая экспертом секции «Экономика в условиях новой реальности», руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко отметил: «Российская налоговая служба — это цифровая экосистема, которая одинаково эффективно отвечает запросам государства и налогоплательщиков. Применяемые нами цифровые инструменты незаметного налогового администрирования способствуют формированию чистой бизнес-среды и честной конкуренции, а также позволяют ежегодно увеличивать доходы бюджетов всех уровней. Электронные сервисы помогают налогоплательщикам дистанционно решать большинство налоговых вопросов.

Личный кабинет — довольно популярный сервис, представляющий собой электронную налоговую инспекцию. В настоящее время к нему подключено около 650 тыс. жителей края, почти 40 тыс. предпринимателей и более 17 тыс. предприятий. Постепенно он становится основным инструментом нашего взаимодействия с налогоплательщиками, только 2020 году оплачено физическими лицами через ЛК более 2,4 млрд рублей налоговых обязательств, подано 120 тыс. деклараций 3-НДФЛ».

В целом все обсуждения проходили очень динамично, и эфирное время пролетело незаметно. От зрителей поступило много вопросов. К сожалению, не на все удалось ответить из-за временного регламента. Спикеры пообещали прислать письменные ответы организаторам, которые будут опубликованы на официальном сайте академии.

Андрей Марголин,

проректор РАНХиГС , директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС , д. э. н. ( г. Москва , Россия):

— Юбилейная научно-практическая конференция в Алтайском филиале Президентской академии прошла на высоком профессиональном уровне. Показательно, что организаторы отошли от традиционного формата следующих друг за другом выступлений спикеров, а предпочли дискуссию по актуальным экономическим проблемам в посткоронавирусном мире. Это сделало обсуждение более «живым» и интересным для слушателей.

Данил Ситников,

заместитель председателя Правительства , министр финансов Алтайского края:

— Международные практики, представленные на заседании секции, позволяют сопоставить меры, принимаемые в период кризиса, и на основе этого определить новые возможности.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС России по Алтайскому краю , государственный советник Российской Федерации 2-го класса:

— Участвовать в столь масштабном мероприятии Алтайского филиала РАНХиГС и Правительства края интересно и почетно. Для меня как представителя налоговых органов России были особенно актуальны дискуссии о цифровой экономике, анализ работы бизнеса в новых условиях, опыт зарубежных стран, исследования, насколько глубокие структурные сдвиги происходят в экономике страны и края. Работая в системе госслужбы, вижу масштабные изменения в развитии технологий государственных услуг, цифровизации государственного управления. Их научное осмысление, прогнозирование дальнейших тенденций развития и было задачей нашей дискуссии.

Конференция прошла на самом высоком уровне, была отлично организована, несомненно, это выдающееся событие для края, и не только в научной жизни региона.

Анатолий Нагорнов,

временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края:

— Понравился высокий профессиональный уровень организации как самой конференции, так и работы секции «Экономика в условиях новой реальности», в которой я принимал участие. В целом получилось очень масштабно и современно. Впечатляет актуальность рассматриваемых вопросов, состав экспертов, содержание докладов и выступлений. Аргументы и цифры, прозвучавшие в докладах, еще раз подтверждают, что удалось не только предотвратить влияние кризиса, связанного с пандемией, на системообразующие отрасли и предприятия, удержать годовой спад в минимальных пределах, но и создать определенный запас прочности для восстановления экономики в 2021 году.

Андрей Гарнов,

профессор кафедры финансовых рынков Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова , д. э. н. ( г. Москва , Россия):