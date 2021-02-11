Экономика в условиях новой реальности

Экономика — это отрасль, которая традиционно интересна всем. Разговор экспертов был посвящен самым заметным признакам новой реальности, находящимся на поверхности: вызовам, которые предъявила ситуация с пандемией, методам противостояния им и нивелированию последствий. Были затронуты вопросы цифровизации как мейнстрима всех направлений экономики. Современные технические возможности позволили пригласить поучаствовать в обсуждении российских коллег и даже зарубежных партнеров из Германии.
Спикерами выступили:
- Данил Геннадьевич Ситников, заместитель председателя Правительства, министр финансов Алтайского края;
- Юрий Александрович Куриленко, руководитель УФНС России по Алтайскому краю, государственный советник Российской Федерации 2-го класса;
- Анатолий Анатольевич Нагорнов, временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края;
- Андрей Александрович Антипов, заместитель управляющего отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, к. э. н.;
- Андрей Маркович Марголин, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС, д. э. н. (г. Москва, Россия);
- Андрей Петрович Гарнов, профессор кафедры финансовых рынков Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, д. э. н. (г. Москва, Россия);
- Хельге Мазаннек, юрист и налоговый консультант, ассоциированный партнер ООО «Рёдль и партнер», руководитель налогового консультирования в России (Германия);
- Анастасия Малинина, специалист в области налогового консультирования по России и Центральной Азии, ООО «Редль и партнеры» (г. Москва, Россия).
Модераторами секции выступили заведующая кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к. э. н. Наталья Александровна Торгашова, а также профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС, д. э. н. Мария Николаевна Конягина (г. Санкт-Петербург, Россия).
Все выступающие начинали со слов поздравления студентов и сотрудников Алтайского филиала РАНХиГС с 20-летним юбилеем, пожеланиями дальнейшего развития.
Выступая экспертом секции «Экономика в условиях новой реальности», руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко отметил: «Российская налоговая служба — это цифровая экосистема, которая одинаково эффективно отвечает запросам государства и налогоплательщиков. Применяемые нами цифровые инструменты незаметного налогового администрирования способствуют формированию чистой бизнес-среды и честной конкуренции, а также позволяют ежегодно увеличивать доходы бюджетов всех уровней. Электронные сервисы помогают налогоплательщикам дистанционно решать большинство налоговых вопросов.
Личный кабинет — довольно популярный сервис, представляющий собой электронную налоговую инспекцию. В настоящее время к нему подключено около 650 тыс. жителей края, почти 40 тыс. предпринимателей и более 17 тыс. предприятий. Постепенно он становится основным инструментом нашего взаимодействия с налогоплательщиками, только 2020 году оплачено физическими лицами через ЛК более 2,4 млрд рублей налоговых обязательств, подано 120 тыс. деклараций 3-НДФЛ».
В целом все обсуждения проходили очень динамично, и эфирное время пролетело незаметно. От зрителей поступило много вопросов. К сожалению, не на все удалось ответить из-за временного регламента. Спикеры пообещали прислать письменные ответы организаторам, которые будут опубликованы на официальном сайте академии.
Андрей Марголин,
проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС, д. э. н. (г. Москва, Россия):
— Юбилейная научно-практическая конференция в Алтайском филиале Президентской академии прошла на высоком профессиональном уровне. Показательно, что организаторы отошли от традиционного формата следующих друг за другом выступлений спикеров, а предпочли дискуссию по актуальным экономическим проблемам в посткоронавирусном мире. Это сделало обсуждение более «живым» и интересным для слушателей.
Данил Ситников,
заместитель председателя Правительства, министр финансов Алтайского края:
— Международные практики, представленные на заседании секции, позволяют сопоставить меры, принимаемые в период кризиса, и на основе этого определить новые возможности.
Юрий Куриленко,
руководитель УФНС России по Алтайскому краю, государственный советник Российской Федерации 2-го класса:
— Участвовать в столь масштабном мероприятии Алтайского филиала РАНХиГС и Правительства края интересно и почетно.
Для меня как представителя налоговых органов России были особенно актуальны дискуссии о цифровой экономике, анализ работы бизнеса в новых условиях, опыт зарубежных стран, исследования, насколько глубокие структурные сдвиги происходят в экономике страны и края.
Работая в системе госслужбы, вижу масштабные изменения в развитии технологий государственных услуг, цифровизации государственного управления. Их научное осмысление, прогнозирование дальнейших тенденций развития и было задачей нашей дискуссии.
Конференция прошла на самом высоком уровне, была отлично организована, несомненно, это выдающееся событие для края, и не только в научной жизни региона.
Анатолий Нагорнов,
временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края:
— Понравился высокий профессиональный уровень организации как самой конференции, так и работы секции «Экономика в условиях новой реальности», в которой я принимал участие. В целом получилось очень масштабно и современно.
Впечатляет актуальность рассматриваемых вопросов, состав экспертов, содержание докладов и выступлений. Аргументы и цифры, прозвучавшие в докладах, еще раз подтверждают, что удалось не только предотвратить влияние кризиса, связанного с пандемией, на системообразующие отрасли и предприятия, удержать годовой спад в минимальных пределах, но и создать определенный запас прочности для восстановления экономики в 2021 году.
Андрей Гарнов,
профессор кафедры финансовых рынков Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, д. э. н. (г. Москва, Россия):
— На Алтае я уже бывал не раз и участвовал в конференциях. Юбилейную конференцию Алтайского филиала РАНХиГС отличает высокий научный и практический уровень. Техническая сторона также была на высоте — как онлайн-участник, я ощущал себя в студии, в «гуще» обсуждаемых вопросов.