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Образование

Эксперт: российским школьникам не хватит места для занятий с 1 сентября

В российских школах не хватает места для обучения школьников во время пандемии, заявила директор «Центра по правовой поддержке «Мама в праве» Виктория Рашина.

День знаний в Барнауле. Школа №55.
День знаний в Барнауле. Школа №55.
Анна Зайкова, altapress.ru.

«Даже в московских школах кабинетов не хватает. Про глубинку и говорить нечего, многим школам придется вводить 2 и 3 смены», — цитирует «МК» Рашину.

По ее словам, школы переоборудуют актовые залы и кабинеты технологии под учебные кабинеты.

Учителям придется работать целый день, добавила Рашина. И усомнилась, что в российском бюджете найдутся средства для оплаты труда учителей, пишет ura.ru.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о требованиях к процессу обучения в новом учебном году. В частности, в одном классе во время урока не могли находиться более 25 человек, передает ФАН. Правда, впоследствии глава Минпросвета отказался от этого требования.

Также школы закупят санитайзеры. По словам Кравцова, регионы готовы к выполнению всех мер предосторожности.

В Министерстве просвещения России отказались переносить начало учебного года на 1 октября — из-за социального взрыва. Правда, в чем он будет выражаться — не пояснили.

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