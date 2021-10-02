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Образование

Эксперты назвали 10 лучших школ Алтайского края

Агентство RAEX опубликовало рейтинг 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы. Также авторы исследования составили ТОП-10 лучших учебных заведений для каждого региона.

День знаний в гимназии №42.
День знаний в гимназии №42.
Анна Зайкова/altapress.ru.

В ТОП-300 вошли школы, готовящие наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов в абсолютном выражении, то есть без поправки на численность выпускных классов.

Среди школ Алтайского края лучший результат показала барнаульская гимназия № 42, заняв 139 строчку.

Лицей № 124 расположился на 166 месте, Бийский лицей-интернат — на 188, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат — на 225.

Помимо общенационального списка авторы опубликовали списки школ-лидеров для каждого региона России. Здесь также рассматривали количество выпускников, которые успешно поступают в лучшие вузы страны.

Для Алтайского края рейтинг выглядит так:

  • 1. Гимназия № 42, Барнаул
  • 2. Лицей № 124, Барнаул
  • 3. Бийский лицей-интернат Алтайского края
  • 4. Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, Барнаул
  • 5. Гимназия № 22, Барнаул
  • 6. Гимназия № 69, Барнаул
  • 7. Лицей № 101, Барнаул
  • 8. Лицей № 112, Барнаул
  • 9. Гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова, Барнаул
  • 10. Гимназия № 123, Барнаул
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