Эксперты назвали 10 лучших школ Алтайского края

В ТОП-300 вошли школы, готовящие наибольшее количество абитуриентов для ведущих университетов в абсолютном выражении, то есть без поправки на численность выпускных классов.
Среди школ Алтайского края лучший результат показала барнаульская гимназия № 42, заняв 139 строчку.
Лицей № 124 расположился на 166 месте, Бийский лицей-интернат — на 188, Алтайский краевой педагогический лицей-интернат — на 225.
Помимо общенационального списка авторы опубликовали списки школ-лидеров для каждого региона России. Здесь также рассматривали количество выпускников, которые успешно поступают в лучшие вузы страны.
Для Алтайского края рейтинг выглядит так:
- 1. Гимназия № 42, Барнаул
- 2. Лицей № 124, Барнаул
- 3. Бийский лицей-интернат Алтайского края
- 4. Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, Барнаул
- 5. Гимназия № 22, Барнаул
- 6. Гимназия № 69, Барнаул
- 7. Лицей № 101, Барнаул
- 8. Лицей № 112, Барнаул
- 9. Гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова, Барнаул
- 10. Гимназия № 123, Барнаул