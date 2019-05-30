Эксперты назвали навык, который позволит получить прибавку к зарплате

Для тех, кто свободно владеет любым иностранным языком, прибавка к зарплате возрастает до 27%. Работники с дипломом бакалавра получают в среднем на 13% больше, а специалисты без диплома, но с иностранным языком — на 9% больше, пишет RT.

Авторы исследования отмечают, что иностранный язык в основном влияет на зарплату руководителей высшего и среднего звена, в то время как представители рабочих профессий этой взаимосвязи, как правило, не ощущают, уточняет ura.ru.

В 2007—2018 годах иностранный язык знали 20% россиян, большинство из них — на уровне ниже среднего, добавили аналитики. И подчеркнули, что интерес к языкам в России остается слабым.