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Образование

Эксперты назвали навык, который позволит получить прибавку к зарплате

Владение иностранным языком увеличивает доходы сотрудников российских компаний в среднем на 11%. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Для тех, кто свободно владеет любым иностранным языком, прибавка к зарплате возрастает до 27%. Работники с дипломом бакалавра получают в среднем на 13% больше, а специалисты без диплома, но с иностранным языком — на 9% больше, пишет RT.

Авторы исследования отмечают, что иностранный язык в основном влияет на зарплату руководителей высшего и среднего звена, в то время как представители рабочих профессий этой взаимосвязи, как правило, не ощущают, уточняет ura.ru.

В 2007—2018 годах иностранный язык знали 20% россиян, большинство из них — на уровне ниже среднего, добавили аналитики. И подчеркнули, что интерес к языкам в России остается слабым.

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