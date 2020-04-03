Эксперты оценили влияние дистанционного обучения на успеваемость школьников

Переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса негативно скажется на успеваемости российских школьников, уверены эксперты. Об это пишут «Известия».

По данным опроса образовательной компании Maximum Education, 49% школьников считают онлайн-обучение каникулами, а 67% опрошенных детей мечтают поскорее вернуться к привычному режиму.

При этом 90% учителей, 62% учащихся и 56% их семей полагают, что дистанционные занятия не могут заменить уроки, проводимые в школах.

И родители, и учителя, и сами школьники находятся в ситуации стресса. Быстрая смена формата не дала возможности плавного перехода, отметил глава компании Михаил Мягков.

Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина ожидает переноса ЕГЭ и ОГЭ и полагает, что сдвинутся рамки учебного года — его продлят, а каникулы перенесут.