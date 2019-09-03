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3 сентября 18°C

Это вымогательство: барнаульские вузы не имеют права взимать с детей-сирот деньги за общежитие

Житель Барнаула обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: «Дети-сироты обязаны платить за проживание в университетском общежитии? С меня требуют ее. Это законно?». Наш корреспондент выяснил — место в общежитии таким студентам предоставляется бесплатно, но коммунальные платежи они оплачивать должны.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

В пресс-службе Министерства образования Алтайского края по данному поводу пояснили следующее:

На основании части 3 статьи 39 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наниматели жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги. В соответствии с частью 6 статьи 39 вышеуказанного закона лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.

В региональном минобре также отметили, что по решению университета дети-сироты могут освобождаться от оплаты полностью.

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