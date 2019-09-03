Это вымогательство: барнаульские вузы не имеют права взимать с детей-сирот деньги за общежитие

В пресс-службе Министерства образования Алтайского края по данному поводу пояснили следующее:
На основании части 3 статьи 39 Федерального закона
от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наниматели жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) и плату за коммунальные услуги. В соответствии с частью 6 статьи 39 вышеуказанного закона лица, указанные в части 5 статьи 36 Федерального закона, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии.
В региональном минобре также отметили, что по решению университета дети-сироты могут освобождаться от оплаты полностью.
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