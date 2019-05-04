Где и как получить путевку в детский сад в Барнауле

25 апреля завершилось распределение путевок в детские сады Барнаула, А с 13 мая родители смогут получить их на руки. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Где можно ознакомиться со списком получивших путевки?

Сделать это можно на сайте городского комитета по образованию.

Списки также размещены в фойе комитета по образованию на ул. Союза Республик, 36а и для жителей Индустриального района — в здании на ул.42 Краснознаменной Бригады, 8. Здесь же ведут прием специалисты по всем возникающим вопросам.

Когда и где можно забрать путевку?

По этим же адресам у дежурных администраторов открыта запись в журнал на удобное время для получения путевки.

Но выдавать их будут не только в комитете. Для удобства родителей с прошлого года за путевкой можно прийти непосредственно в детский сад. Именной документ будут выдавать с 13 мая по 28 июня три дня в неделею — в понедельник, среду и четверг.

Сколько детей устроят?

Специалисты сообщили, что для детей от года до полутора лет существует 640 мест, для ребятишек от двух до трех лет — более 3,5 тысяч мест и для трехлеток — порядка 4,5 тысяч мест.

Сейчас в Барнауле строят пять новых детских садов, реконструируют здания. В Барнауле дополнительно появится еще около 2 тысяч мест в детсадах.