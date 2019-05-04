Где и как получить путевку в детский сад в Барнауле

Где можно ознакомиться со списком получивших путевки?
Сделать это можно на сайте городского комитета по образованию.
Списки также размещены в фойе комитета по образованию на ул. Союза Республик, 36а и для жителей Индустриального района — в здании на ул.42 Краснознаменной Бригады, 8. Здесь же ведут прием специалисты по всем возникающим вопросам.
Когда и где можно забрать путевку?
По этим же адресам у дежурных администраторов открыта запись в журнал на удобное время для получения путевки.
Но выдавать их будут не только в комитете. Для удобства родителей с прошлого года за путевкой можно прийти непосредственно в детский сад. Именной документ будут выдавать с 13 мая по 28 июня три дня в неделею — в понедельник, среду и четверг.
Сколько детей устроят?
Специалисты сообщили, что для детей от года до полутора лет существует 640 мест, для ребятишек от двух до трех лет — более 3,5 тысяч мест и для трехлеток — порядка 4,5 тысяч мест.
Сейчас в Барнауле строят пять новых детских садов, реконструируют здания. В Барнауле дополнительно появится еще около 2 тысяч мест в детсадах.