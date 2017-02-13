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Образование

Где пройти вакцинацию от гриппа, включая короновирусы

Врачи призывают жителей России более настороженно относиться к публикуемой информации о пользе или вреде прививок. Все необходимые вопросы о вакцинации следует в первую очередь задавать профильным специалистам, а не искать в интернете или других сомнительных источниках.

Ли Вэньлян, китайский врач, который выявил коронавирус и умер от него.
Ли Вэньлян, китайский врач, который выявил коронавирус и умер от него.
страница Ли Вэньляна в соцсети.

Врач Людмила Лапа рассказала, что у экспертов мнения по поводу вакцинации и ее надобности могут разниться, однако их позиция подкреплена аргументами, обоснованными медицинским образованием и изучением темы.

Она отметила, что некоторые побочные эффекты или обострения от прививки могут быть, однако чаще всего они обусловлены тем или иным состоянием здоровья человека. Именно поэтому вакцинация проводится не «повально», а по определенным группам риска.

«Лучше посетить иммунолога и выяснить, можно ли мне делать ", — рассказала она. «Я эту книгу не читала, но, если там пишут, что от вакцинации надо отказаться <…> когда это пишет не врач, это просто нехорошо, непрофессионально», — добавила Лап.

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