Где в Барнауле научить ребенка боевым искусствам

Боевые искусства, пожалуй, самый распространенный спорт. Во многом благодаря тому, что не требует специальных условий: им можно заниматься везде, где можно бросить татами или повесить боксерскую грушу. Самые разнообразные боевые искусства широко представлены в Барнауле, будь то борцовские (все виды борьбы) или ударные (бокс или кикбоксинг).

В военно-спортивном клубе «Борец» и Доме художественного творчества Ленинского района ведут секции киокушинкай карате, в Центре детско-юношеского творчества преподают тхэквондо и греко-римскую борьбу, на Посту № 1 можно научиться рукопашному бою, боксу и кикбоксингу.

Если школьник твердо решил заниматься спортом, и для него это не просто хобби, можно поступить в спортивную школу. Здесь есть возможность выбрать из 8 разных видов единоборств.

Тренеры по боевым искусствам говорят, что такие занятия, прежде всего, это закаливание и физическое развитие. На уроках ребята улучшают координацию, гибкость и выносливость, развивают все виды мышц. И, конечно, учатся самообороне, так что в случае чего могут постоять за себя и сверстников.

Часто у родителей возникает опасение, что после уроков единоборств ребенок станет агрессивным и драчливым. Педагоги успокаивают: занятия, напротив, позволяют выплеснуть ненужную агрессию.

Правильный тренер учит не только множеству приемов и способов атак, но и знакомит ребенка с философией, потому что истинное боевое искусство не оправдывает драчунов, а наоборот — учит жить в гармонии с миром и с собой, быть отважным, но справедливым, сильным, но не агрессивным.

Помимо общеукрепляющих и оздоровительных уроков ребенок научится уважать силу, быть уверенным в себе и с умом применять свои способности. Занятия единоборствами развивают самодисциплину и уважение к старшим.

Секции единоборств — хороший способ найти новых друзей и тренера, который станет примером во всем. Ребенок учится коммуникации на основе общих интересов и становится более раскованным. Это, безусловно, помогает ему в жизни и за пределами спортивного зала.

Как правило, в единоборствах существует целая система рангов и поясов, которая увлекает ребенка. Такая «внешняя» мотивация развивает целеустремленность. А многократная отработка ударов, внимательность к деталям и движениям, необходимость соблюдения строгих правил на спаррингах с самых первых занятий привьет дисциплину.

Существенным плюсом боевых искусств называют и акцент на индивидуальных достижениях каждого ребенка. В отличие от командных видов спорта, здесь ребенок понимает, что его успех зависит только от его работы.