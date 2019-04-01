Где в Барнауле научить ребенка современным танцам

Малыши танцуют даже в детской кроватке, едва научившись стоять. Педагоги говорят, что самая первая мышечная активность — это уже танец, и эту способность можно и нужно развивать. Понятие «современный танец» включают в себя множество самых разных направлений.

Джаз-модерн, контемп, контактная импровизация, хаус, брейк-данс, вакинг, тектоник, квикстеп, джампстайл: современный танец — это больше десятка наименований, есть из чего выбирать тому, кто хочет оказаться на сцене.

В Барнауле современному танцу учат и в детско-юношеских центрах, и в коллективах при дворцах и центрах культуры.

Известно, что дети во всем копируют взрослых, танцы — не исключение. Наблюдая за взрослыми, часто малыши подражают худшим образцам: беспорядочное и грубое кривляние под музыку танцем назвать сложно. Вместе с тем, дети любят двигаться под современные ритмы, а барнаульские педагоги знают, как направить эту энергию в нужное русло и воспитать художественно-музыкальный вкус.

Детей учат двигаться согласно характеру музыки, выстраивать хореографический рисунок, выполнять пластические, гимнастические и образные этюды, импровизировать. Все современные танцы могут быть как групповыми, так и сольными, что открывает больше возможностей для «индивидуалистов».

Современные танцы в Барнауле. Архив комитета по образованию Барнаула.

Современный танец отличает большая свобода движений, что, несомненно, нравится детям. Вместе с тем, для понимания такой хореографии важна основа, поэтому особое внимание в студиях и кружках уделяют правилам классического танца.

Многие номера — это целостная драматургическая постановка с элементами из разных хореографических направлений. Сюжетные композиции требует от маленьких танцоров полной отдачи, большой эмоциональности и артистизма.

Современные танцы — это серьезный труд. Изучение техники, многократное повторение, оттачивание отдельных элементов воспитывает трудолюбие и дисциплину.

В центрах детско-юношеского творчества не стараются воспитать суперзвезд сцены, но делают все для развития разносторонней целостной личности, формируют культуру поведения и привычку следить за здоровьем.

Занятия современной хореографией позволяют, с одной стороны, развить творческие способности ребенка, с другой — решить многие личностные и психологические задачи: юные танцоры определенно коммуникабельнее своих сверстников, легче преодолевают жизненные трудности и комплексы.