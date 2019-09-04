Гигантский студенческий билет и проход слейклайнера по стропе: как АлтГУ встретил новый учебный год

2 сентября в Университетском дворике опорного Алтайского государственного университета студенты и преподаватели торжественно и вместе с тем весело встретили День знаний и начало нового учебного года.

По традиции, все первокурсники опорного университета и преподаватели АлтГУ начали этот день с построения в колоны по факультетам у главного корпуса классического вуза. В 10:00 под музыку российского студенчества, с флагами и праздничными транспарантами они вошли во дворик через символические университетские «Ворота знаний», увенчанные надписью «Университет», где их ждали ректор и профессура АлтГУ, представители исполнительной и законодательной власти края, Государственной думы, Совета выпускников университета.

Врио ректор АлтГУ Сергей Бочаров, открывая торжественное мероприятие, пожелал всем студентам АлтГУ неиссякаемой энергии и успешного нового учебного года.

«День знаний является знаковым событием для каждого из нас. Ведь образование играет огромную роль в жизни каждого человека, помогает сформироваться яркой, многогранной, целостной личности и найти свой путь в жизни. Мы рады приветствовать на празднике наших первокурсников, которые стали студентами опорного университета Алтайского края — ведущего университета России. Уверен, что вы не пожалеете о своем выборе и сможете сформировать здесь заделы для своей будущей успешной карьеры!» — подчеркнул врио ректора АлтГУ в поздравительной речи.

Ведущие праздничного мероприятия сообщили первокурсникам о том, что на сегодняшний день Алтайский государственный университет — это более 14 тысяч студентов, аспирантов и докторантов; 10 факультетов, 3 института и Колледж АлтГУ; 4 научно-исследовательских института; 4 филиала на территории Алтайского края и 14 представительских центров в России и странах ближнего зарубежья; 32 базовые кафедры и филиалы кафедр при ведущих предприятиях и организациях региона; 16 совместных лабораторий с НИИ СО РАН; Институт дополнительного профессионального образования и т.д.

От имени Правительства Алтайского края и по поручению Губернатора региона Виктора Томенко с Днем знаний коллектив и первокурсников АлтГУ поздравил заместитель председателя Правительства Алтайского края Денис Губин:

«Студенческие годы — это самое незабываемое время, о котором вы будете всегда вспоминать с особой теплотой. Это время будет связано не только с вашей дальнейшей карьерой, но и подарит вам воспоминания о друзьях-однокурсниках, преподавателях — это то, что даст вам стержень жизни!»

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Денис Губин. Алтайский государственный университет

С Днем знаний преподавателей и студентов АлтГУ в этот день пришли его известные выпускники: депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции «Единая Россия» Наталья Кувшинова и представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелла Штань.

В этот день по традиции лучший студент АлтГУ вручил лучшему абитуриенту опорного вуза символический «Ключ к знаниям», а всем первокурсникам университета был подарен гигантский студенческий билет. Утреннее торжество завершилось запуском в небо воздушных шаров под звуки хорошо всем известного гимна опорного вуза Алтайского края.

День знаний в АлтГУ. Алтайский государственный университет

Завершающим аккордом Дня знаний в Алтайском государственном университет стало большое молодежное мероприятием под открытым небом — посвящение в студенты.

В концертной программе под названием «Я — студент АГУ» приняли участие не только первокурсники опорного вуза Алтайского края, но и все студенты вузов Барнаула — всего около трех тысяч человек.

День знаний в АлтГУ. Алтайский государственный университет

От управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края первокурсников АлтГУ на посвящении приветствовала заместитель руководителя Ирина Рыбина:

«Поздравляем вас с тем, что вы сделали важный, осознанный шаг в будущее. И мы за то, чтобы этот шаг был с четко обозначенной целью. У каждого она будет своя: кто-то пожелает реализовать себя в профессии, а кто-то захочет разделить с нами „вкус“ молодежной политики, где очень много инициатив и проектов. Поэтому ставьте перед собой большие цели и достигайте их!»

Начальник управления по внеучебной и воспитательной работе опорного АлтГУ Артем Сафонов, поздравив молодежь со вступлением в большую семью опорного вуза, предложил каждому первокурснику выложить в «Инстаграмм» пост о проходящем событии и получить за это лайк. В качестве примера Артем Сафонов вместе с Ириной Рыбиной сделали сэлфи на фоне Университетского дворика, заполненного молодежью.

День знаний в АлтГУ. Алтайский государственный университет

Весь вечер АлтГУ знакомил первокурсников с лучшими коллективами и исполнителями Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников, а затем устроил для студентов настоящий рок-концерт под открытым небом, где свои лучшие композиции представили музыкальные группы университета и города: «ZZ POP», «Prime Time», «Нет времени» и др.

Одним из самых символичных моментов Open Air в АлтГУ стало зачтение всеми присутствующими клятвы студента опорного университета, которую со сцены произнес глава Лиги студентов АлтГУ Савва Шипилов.

Но, конечно, главным сюрпризом мероприятия стало выступление лидера слэклайн сообщества в Барнауле Константина Глухорева, прошедщего по стропе, натянутой над Университетским двориком между корпусами «М» и «Л» АлтГУ.

Проход слейклайнера по стропе над Университетским двориком. Алтайский государственный университет