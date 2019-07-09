Глава алтайского минобра: почему, как и насколько вырастут зарплаты учителей с 1 сентября

Новая система оплаты труда учителей будет гораздо прозрачнее, упразднит несправедливости и повысится уже в сентябре у каждого педагога на 1−3 тысячи рублей. 8 июля министр образования Алтайского края Министр Костенко подробно рассказал о новшествах.

Какие проблемы в зарплатах выявили?

Власти края создали рабочую группу, которая решала, как изменить систему оплаты труда учителей. «Нам было важно понять, какие можно найти выходы из этой инерционной, годами складывающейся системы», — сказал министр. Главные проблемы выявили такие.

1. Минимальный оклад составлял 2950 рублей.

2. Формирование фонда оплаты труда шло так, что в школах, особенно сельских малокомплекных, стимулирующих выплат на часть года не хватало.

3. Оплата строилась на таком понятии, как «ученико/час». У одного учителя в классе 12 учеников, у другого — 25. Ставка у обоих 18 часов, нагрузка одинаковая, а зарплата разная, привел пример Костенко.

4. Очень сложная система начисления, в которой путались сами учителя. Фишка педагога занимала два листа А4, в ней учитывались 12 факторов, объяснил глава минобра.

5. После последнего повышения МРОТ обслуживающий персонал стал получать столько же, сколько некоторые учителя.

Печать 3-d проектов в рамках «Модульной школы». Анна Зайкова

Кто сколько получал?

Из краевого бюджета в 2019 году на оплату труда школьных педагогов выделили 7,5 млрд рублей. Это 7% от бюджета края.

На 1 июня средняя зарплата учителя составляла 24160 рублей. Всего в регионе работает около 20 тысяч педагогов.

52% из них получали суммы выше средней. Порядка 3 тысяч учителей зарабатывали в районе 15 тысяч рублей, сообщил Костенко. Есть примерно 500 человек, получая МРОТ, имели нагрузку больше ставки.

«С этим мы тоже не могли мириться», — прокомментировал министр.

Шарчинская средняя школа Тюменцевского района Алтайского края. Станислава Сазонова

Что изменится?

В конце мая власти края и депутаты приняли решение о повышении фонда оплаты учителей в 2019 году. Для этого из бюджета выделили дополнительно около 400 млн рублей.

Это решение действует с 1 июня и распространяется на весь календарный год. Выплаты пойдут с 1 сентября, разъяснил Максим Костенко.

1. Окладная часть увеличится в 2,5 раза — с 2950 до 7010 рублей. Эта сумма станет основой для расчета компенсационных и стимулирующих выплат.

2. В фишке будет три строки плюс повышающий коэффициент. Первая — оклад. Вторая — компенсирующая часть: плата за проверку тетрадей, классное руководство, работу в методкабинете и т. д. Третья — стимулирующая часть, которая показывает качество труда учителя: категория, звание и т. д.

3. Повышение одной части не приведет к понижению другой, пообещал министр.

4. К декабрю 2019 года планируется выйти на среднюю зарплату учителя 27−28 тысяч рублей. А начиная с сентября каждый школьный педагог увидит повышение зарплаты от 1 до 3 тысяч рублей. Наибольший прирост должны увидеть те, кто получал до 15 тысяч рублей. У всех учителей, работающих на полную ставку, зарплата будет выше МРОТ.

С 1 сентября в министерстве заработает горячая линия по вопросам оплаты труда.