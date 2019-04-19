Работы будут экспонироваться в течение года в Ребрихе, Барнауле, Бийске и Павловске.

Передвижная выставка детских рисунков — это результат пяти лет работы краевого экологического конкурса «Природы хрупкая душа…». Из более чем 1000 рисунков на выставку отобрали не только победителей, но и те рисунки, которые по мнению экспертов, трогательно и точно отражают тему сохранения природы. Теперь те участники, которые не становились лауреатами конкурса, смогут увидеть свои работы в Ребрихе (апрель-май 2019 года), в Барнауле (июнь — июль 2019 года), Бийске и Павловске (даты уточняются) — всего 51 рисунок.

ГМИЛИКА и «Алтайлес» запустили передвижную выставку детских рисунков архив ЛХК «Алтайлес»

Как отметили организаторы, в дальнейшем рисунки могут быть использованы в качестве социальной рекламы, призывающие бережно относиться к окружающей среде.

ГМИЛИКА и «Алтайлес» запустили передвижную выставку детских рисунков архив ЛХК «Алтайлес»

Отметим, компания «Алтайлес» вместе с Государственным музеем реализует экологические проекты на протяжении 5 лет. За это время в них приняли участие 1200 школьников из 23 районов и 9 городов Алтайского края. По итогам конкурсов в ГМИЛИКА экспонировались выставки работ победителей. Их увидели 11 500 посетителей музея. Изданы наборы открыток.