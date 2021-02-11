Экспертная дискуссия прошла в рамках Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы».

3 февраля в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась экспертная дискуссия «Государственное управление в условиях цифровой трансформации». Модератором дискуссии выступил Евгений Александрович Зрюмов, министр цифрового развития Алтайского края, д. т. н.

В повестку были включены такие вопросы, как: «Цифровизация как инструмент управления государством», «Внедрение цифровых технологий в систему государственного управления», «Развитие сервисов федеральной государственной информационной системы в области государственной гражданской службы», «Цифровые технологии в решении вопросов местного значения».

Участниками дискуссии стали представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления г. Барнаула, ведущих компаний IT-сферы Алтайского края, научные работники — ведущие эксперты в сфере цифровизации государственного и муниципального управления: В.Е. Злобин, С.С. Цукарь, М.В. Рудзевич, К.Ю. Каплина, Н.А. Распопин, Е.А. Нечепуренк, В.А. Графеев, П.Г. Шаламов, Е.Г. Потапова, К.А. Иванова, М.Е. Кулагина.

Эксперты площадки присутствовали в студии и подключались онлайн из Москвы, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской областей, Республики Хакасия. Широкое географическое представительство экспертов обеспечило интересную дискуссию, полезный и информативный обмен мнениями.

В силу актуальности обсуждаемых проблем темы вызвали большой интерес и отклик у зрителей, которые во время трансляции отправляли свои вопросы модератору.

Как отметил один из участников дискуссии: