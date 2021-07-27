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Образование

Губернатор подтвердил увольнение министра образования Алтайского края

Министр образования края Максим Костенко покидает правительство Алтайского края, подтвердил губернатор региона Виктор Томенко.

Максим Костенко на ЕГЭ.
Максим Костенко на ЕГЭ.
educaltai.ru

«Максим Костенко получил приглашение перейти на другую работу, мы посмотрели ситуацию, со 2 августа он действительно выходит в отставку по собственному желанию», — заявил губернатор на пресс-конференции 27 июля.

Как уже сообщалось, предположительно Костенко возглавит один из департаментов Министерства образования и науки РФ.

Максим Костенко имеет 21 год стажа управленческой деятельности и 22 — педагогической. Министром образования и науки Алтайского края стал в ноябре 2018 года.

В его активе — более сотни публикаций, в том числе более 50 научных работ (в том числе на иностранном языке) и более 30 учебно-методических пособий.

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