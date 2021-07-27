Губернатор подтвердил увольнение министра образования Алтайского края

«Максим Костенко получил приглашение перейти на другую работу, мы посмотрели ситуацию, со 2 августа он действительно выходит в отставку по собственному желанию», — заявил губернатор на пресс-конференции 27 июля.

Как уже сообщалось, предположительно Костенко возглавит один из департаментов Министерства образования и науки РФ.

Максим Костенко имеет 21 год стажа управленческой деятельности и 22 — педагогической. Министром образования и науки Алтайского края стал в ноябре 2018 года.

В его активе — более сотни публикаций, в том числе более 50 научных работ (в том числе на иностранном языке) и более 30 учебно-методических пособий.