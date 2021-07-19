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Образование

Губернатор поручил устранить неразбериху с приемом первоклашек в школы Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру образования региона Максиму Костенко навести порядок с приемом детей в первые классы барнаульских школ, передает пресс-служба алтайского правительства.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Червяков, пресс-служба правительства Алтайского края

Ситуация остается сложной, доложил на совещании Костенко. В густонаселенных микрорайонах Индустриального района не все дети смогли получить места в школах по прописке.

Речь идет о школах №№ 137,136, 133 и 98 во Власихе. Места не получили порядка 390 детей.

По словам министра, 340 из них уже получили места в других школах. Детям из Власихи предоставили места в школах № 118 и 50. Также будет организован подвоз в школу № 50 детей, которые проживают около 98-ой школы.

Губернатор заявил, что видит «большое возмущение и отсутствие внятной позиции и со стороны городских властей и Министерства образования», зотя «большая часть первоначально возникших сложностей снята».

«Все ребятишки в Барнауле должны пойти в первый класс, пойти в оптимально размещенные школы. Прислушаться надо к родителям там, где они говорят, что первокласснику нужно две дороги переходить или что-то такое. Посмотреть, как это все должно работать и успокоить эту ситуацию — задачу такую ставлю! Это, конечно, работа городских властей, но под вашим присмотром и общим руководством!» — поручил Томенко.

Всего в Барнауле в 2021 году в первые классы пойдут 9,5 тыс. детей, при этом для первоклассников создано 9,9 тыс. мест, то есть часть мест остается вакантными, но в других частях города.

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