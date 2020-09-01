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Губернаторская линейка. Как Виктор Томенко рассказал о коронавирусе в барнаульской школе

День знаний в барнаульской школе № 53 отметили торжественной линейкой. Почетным гостем праздника стал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Линейка на День знаний в школе №53.
Линейка на День знаний в школе №53.
Анна Зайкова.

Глава региона поздравил детей, педагогов и родителей с Днем знаний и стартом нового учебного года. Томенко отметил, что 1 сентября — это особенный день и напомнил, что прошлый учебный год завершился в дистанционном режиме из-за коронавирусных ограничений.

«Так не хватало тех встреч, общения, событий, которые происходят здесь, в школе, где существует особый мир. К сожалению, нам пришлось справляться с этой сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса. Но сегодня, 1 сентября, все наши ребятишки пойдут в школу», — отметил губернатор.

Обращаясь к учителям, Томенко подчеркнул, что педагоги по праву заслужили звание настоящих профессионалов и людей, искренне преданных своему делу.

«Даже в сложной ситуации в конце учебного года они обеспечили престижность школьного образования. Поэтому я хотел бы обратиться со словами самой искренней и глубокой благодарности и признательности. Мы будем всегда, насколько это возможно, вас поддерживать», — сказал глава региона.

Линейка на День знаний в школе №53.
Линейка на День знаний в школе № 53.
Анна Зайкова.

Отметим, что в школе № 53 профильными являются инженерные и правоохранительные классы. Губернатору продемонстрировали инженерно-технологический комплекс школы — учебную зону, собственный кванториум, оснащенный современным оборудованием кабинет биологии и химии, а также сенсорную комнату, которая помогает сохранить психологическое здоровье детей.

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