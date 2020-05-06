И вновь в числе лучших: АлтГУ вошел в ТОП-25 ведущих вузов России в глобальном рейтинге RUR 2020

Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) опубликовало очередной глобальный рейтинг университетов , в который смогли войти только 829 университетов со всего мира, в том числе 82 российских вуза.

Опорный Алтайский государственный университет расположился в рейтинге на 627-й позиции среди университетов мира и вошел в ТОП-25 ведущих университетов России, опередив 4-х участников проекта повышения глобальной конкурентоспособности «5−100». При этом АлтГУ удалось войти в ТОП-3 классических университетов Сибирского федерального округа, где университет уступил исключительно вузам проекта «5−100».

Архив АлтГУ

АлтГУ — единственный вуз Алтайского края, представленный в рейтинге.

Round University Ranking (RUR) — первый глобальный рейтинг университетов российского происхождения, издаваемый рейтинговым агентством RUR совместно с влиятельным зарубежным аналитическим агентством Clarivate Analytics. Рейтинг оценивает деятельность ведущих университетов из 85 стран мира на протяжении уже 10 лет по 20 индикаторам, измеряющим четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

Напомним, что в апреле Алтайский государственный университет вошел в ТОП-100 вузов мира престижного британского рейтинга агентства Times Higher Education (THE) «University Impact Rankings 2020», заняв 95-е место. При этом в сотню лучших кроме АлтГУ смогли пробиться только 2 вуза РФ — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и РЭУ им. Г. Плеханова.