Игорь Панарин: «Мир настолько динамичен, что мы не можем себе позволить остановиться»

В год двадцатилетнего юбилея Игорь Анатольевич Панарин, директор Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Барнаул, Россия), доктор психологических наук вспоминает этапы пройденного пути, рассказывает о сегодняшних буднях и недалеком будущем филиала.

— В феврале 2021 года Алтайскому филиалу РАНХиГС исполняется 20 лет! Юбилей приходится отмечать в непростой обстановке. Сказывается ли эпидемиологическая ситуация на ваших планах? Придется ли их корректировать?

Игорь Панарин Алтайский филиал РАНХиГС

— Да, действительно, в 2020 году мы все столкнулись с ситуацией неопределенности, потребовавшей принятия новых, нестандартных и быстрых решений. Пандемия, как бы это парадоксально не прозвучало, в нашем случае способствовала мобилизации личностного потенциала и преподавателей, и студентов. Все восприняли происходящее как вызов, позволивший по-новому осмыслить, что мы делаем, как мы это делаем и какие нужны изменения, для того чтобы, учитывая новую реальность, уверенно смотреть в будущее. Конечно, произошла определенная корректировка планов, но это точно не повлияет на общую атмосферу праздника, который заслужила вся наша команда!

— Вы возглавляете филиал уже 20 лет. Что представляет собой Алтайский филиал РАНХиГС сегодня и чем он принципиально отличается от филиала образца 2001 года?

— Дата рождения филиала — 2 февраля 2001 года. Первые десять лет своей жизни вуз существовал как Алтайский филиал Сибирской академии государственной службы (СибАГС). В 2010 году президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». Алтайский филиал стал одним из 53 региональных структурных подразделений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) — крупнейшего в России университета социально-экономического и гуманитарного профиля.

За 20 лет мы серьезно шагнули вперед. Позвольте немного «сухой» статистики. Набор 2001 года составлял всего 288 человек. В штате филиала работали 37 преподавателей и сотрудников. Мы располагались на 450 кв. метрах пятого этажа офисного здания на проспекте Социалистическом. Первый набор велся по трем направлениям специалитета очной и заочной форм обучения. Компьютерный парк состоял из 16 машин, и это на всех. У нас была очень маленькая библиотека, студентам даже негде было выпить чашку кофе. Вот таким было начало. Но при этом было и очень большое желание создать новый современный технологичный вуз!

За 20 лет ситуация кардинально изменилась. Набор 2020 года — 1190 человек. Всего в филиале обучается почти 4000 студентов и работает более 200 преподавателей и сотрудников. Мы предлагаем четыре направления бакалаврской подготовки (8 профилей), специалитет, 10 магистерских программ, а также более 500 программ дополнительного профессионального образования. Кроме очного и заочного обучения у нас активно развивается очно-заочная форма подготовки. Мы поменяли локацию, и сегодня филиал располагается в кампусе общей площадью более 7000 кв. метров, с собственной спортивной площадкой и прилегающей территорией. Количество компьютеров выросло до 500 единиц. Наша библиотека способна предложить студентам и слушателям доступ к библиотечным базам общим объемом более полутора миллионов изданий, и не только к русскоязычным, но и к англоязычным ресурсам: к крупнейшим мировым библиографическим и реферативным базам данных, к самой обширной в мире полнотекстовой коллекции диссертаций и дипломных работ со всего мира, к научным ресурсам ведущих мировых издательств, к зарубежным базам данных периодических изданий и многое другое. У нас работает столовая и кафе, где можно одновременно вкусно накормить до 150 человек. За 20 лет в филиале прошли обучение по различным программам более 15 тысяч человек!

— Алтайский филиал является частью крупной системы. Каким образом осуществляется взаимодействие с головным кампусом РАНХиГС?

— Думаю, многим известно, что выпускники Алтайского филиала РАНХиГС, как и других филиалов академии, получают московский дипломом. Это накладывает на нас ряд обязательств, которых нет у других вузов Алтайского края. Прежде всего это соблюдение высоких образовательных стандартов, так как внутри системы РАНХиГС существует собственная внутренняя аккредитация образовательных программ. Наши студенты активно и регулярно принимают участие в общеакадемических мероприятиях. Мы выстроили взаимодействие с московским кампусом таким образом, что любой возникающий вопрос решается оперативно и конструктивно. В этой связи хочу выразить благодарность московским коллегам и лично ректору Владимиру Александровичу Мау за заинтересованность в развитии филиала, активную включенность в решение возникающих проблем, поддержку в принятии решений. Тесное взаимодействие с ректоратом академии позволяет точнее определять векторы нашего развития.

— Изменились ли подходы к обучению в филиале за эти годы?

— Стратегические подходы к обучению за эти годы остались неизменными. Мы изначально закладывали в философию обучения такие принципы, как индивидуальность, вариативность, развитие творческого мышления, критичность. Основополагающим является уважение к личности любого человека, независимо от того, на какой ступени социальной лестницы он находится: уборщик территории, студент или профессор. Попадая в такую атмосферу, студенты начинают по-новому видеть и себя, и окружающий мир. Это основа глубоких личностных трансформаций, что очень важно! Мы стараемся, чтобы наши студенты увидели все многообразие существующего мира, в котором каждый человек — Личность. Следование данным подходам успешно сочетается с высоким качеством образовательных программ, реализуемых в филиале. Я убежден, что это взаимодополняющие процессы: без хорошей теоретической и практической подготовки невозможно сформировать настоящего профессионала. Главное в любом процессе обучения — это мотивация. И роль преподавателя заключается в том, чтобы этот интерес развивать и поддерживать. В то же время мы считаем, что учиться должно быть трудно! Трудно, но интересно!

Если говорить о тактических подходах, то, конечно, в течение 20 лет они менялись. Каждая смена поколений предполагает и смену форм взаимодействия. То, что работало с точки зрения методики образования даже пять лет назад, сегодня уже слабо востребовано. Поэтому наша команда постоянно ищет новые формы организации учебного процесса.

Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект #Учимся дома. Алтайский филиал РАНХиГС

— Как организована научно-исследовательская работа студентов в Алтайском филиале РАНХиГС? Какие возможности для самореализации студентов в науке предлагает филиал?

— Научно-исследовательская работа обучающихся — это обязательный элемент подготовки бакалавров и магистров всех направлений, реализуемых в академии. Научную работу студентов координируют научный отдел, созданный в 2017 году, и студенческое научное общество в составе Студенческого совета филиала.

Студенты погружены в научные исследования с первого курса. Одним из главных проектов, который позволяет им почувствовать себя причастными к научному сообществу, является школа «Старт в науку». Стали традиционными студенческие научно-практические конференции «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых реформ», «Социально-экономические, организационные, политические и правовые аспекты обеспечения эффективности государственного и муниципального управления». Ежегодные научные и научно-практические мероприятия, проводимые на базе филиала, проходят в формате мастер-классов специалистов, лекций известных ученых, олимпиад, научно-практических семинаров и круглых столов. Большой интерес среди студентов вызывает конкурс на лучшую курсовую работу.

Кроме этого, для самореализации в научной деятельности функционируют научные кружки и клубы, где преподаватели на практике объясняют, как применять различные методы исследований, писать научные статьи и тезисы, готовить выступления.

Наши студенты активно участвуют в научно-образовательных мероприятиях за пределами филиала и демонстрируют отличные результаты. Так, на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, МГУ) в 2018 г. Олеся Милоданова и Сергей Фадеев (выпускники 2019 года направления «ГМУ») заняли первые места в секциях, а Евгения Якутина (выпускница 2020 года направления «экономика») стала призером данной конференции в 2019 году.

В 2020 году студенты Алтайского филиала РАНХиГС Мария Парункова (направление «психология», третий курс) и Леонид Селютин (направление «экономика», четвертый курс) стали призерами Всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

Высокие результаты научной деятельности позволяют студентам претендовать на научные стипендии. Например, в 2020 году по итогам всероссийского открытого конкурса Никита Зотов (направление «экономика», четвертый курс) стал обладателем престижной стипендии им. Е. Т. Гайдара, а Илья Кулагин (направление «юриспруденция», 4четвертый курс) стал стипендиатом губернатора Алтайского края на 2020/21 учебный год.

Каждый студент, желающий заниматься наукой, находит в филиале поддержку со стороны опытных преподавателей и студенческого научного общества, что ведет в конечном итоге к высоким личным достижениям.

РАНХиГС построила новый суперсовременный учебный корпус. Анна Зайкова

— Обучение — это ведь не только лекции и семинары, но и внеучебная деятельность. Как с ней обстоят дела в филиале?

— Уже с первого дня учебы студенты активно вовлечены в студенческую жизнь. Для развития способностей и талантов в филиале есть много возможностей. У нас отличное студенческое самоуправление, с которым мы очень эффективно взаимодействуем. Студенты активно участвуют во всех управленческих процессах филиала, и за это им огромное спасибо!

Ежегодно мы совместно со студенческим сообществом проводим более 200 различных мероприятий. В настоящее время в филиале функционируют более тридцати научных кружков, клубов, творческих объединений и спортивных секций. Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» — участник Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Наши активисты были волонтерами чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и ХХIХ Всемирной зимней универсиады, стали победителями Международного конкурса «Послы Победы». Футбольная команда являлась неоднократным победителем Студенческой футбольной лиги Алтая. Спортивная сборная команда филиала — призер универсиады вузов Алтайского края.

У нас замечательная театральная студия SENSUM. За четыре года существования ее репертуар насчитывает более 20 спектаклей и постановок.

Мы успешно участвуем и в движении Российских студенческих отрядов. На базе филиала функционируют два сервисных отряда, отряд проводников и три межвузовских педагогических отряда.

Мы гордимся своими студентами, всегда поддерживаем их инициативы и вместе радуемся победам и достижениям.

Кроме этого, на протяжении всего периода обучения в филиале со студентами работают специалисты нашего Психологического центра. И это тоже важный элемент образовательной системы. Тренинги, групповые и индивидуальные консультации — все это вносит свой вклад в дальнейшие успехи наших выпускников.

Помочь студентам определиться с будущим местом работы, попробовать себя в профессии и пройти стажировку — задачи нашего Центра карьеры. В арсенале центра более 200 мест для прохождения практик, и задача студента — просто выбрать то, что ему интересно.

Мы стараемся подходить к данному процессу системно, и каждый элемент этой системы играет значимую роль.

РАНХиГС построила новый суперсовременный учебный корпус. Анна Зайкова

— Как вуз позиционирует себя? Можно ли выделить особую специфику, которая свойственна только академии, которой нет у других учебных заведений?

— Если попытаться одним словом определить вектор нашего позиционирования, то это «управление». Базовым для нас является подготовка специалистов для государственной и муниципальной службы. Интересен тот факт, что учиться на данное направление к нам приходят не только те, кто планирует строить свою карьеру на государственной службе, но и представители реального сектора экономики и бизнеса. Это показатель востребованности образовательных программ, которые мы предлагаем.

Последние несколько лет мы расширили границы классического «ГМУ» и успешно реализуем еще две магистерские программы для подготовки топ-менеджмента в здравоохранении и образовании. Данные программы были разработаны совместно с профильными министерствами Алтайского края при личном участии министра здравоохранения Д.В. Попова и министра образования М.А. Костенко. Интерес к этим программам очень высок.

В 2021 году мы открываем набор на новую магистерскую программу «современная урбанистика». Это во многом эксклюзивная программа, рассчитанная на разноплановую подготовку специалистов в области управления городом. Новый взгляд на развитие городов — это требование времени, и сегодня очень нужны специалисты, способные видеть городское пространство как мотивирующую среду.

Экономическое направление филиала также акцентирует внимание на управлении. Речь идет об управлении государственными и муниципальными финансами, управлении налоговым администрированием, управлении экономикой бизнеса. В планах 2021 года открытие магистерской программы по управлению экономикой здравоохранения. Эта программа сегодня является очень востребованной. Существует, конечно, своя специфика внутри предлагаемых программ, но объединяет их общая методология, ориентированная на обучение комплексному управлению экономическими системами.

Психология управления — это направление, которым активно занимаются наши психологи и социологи. Скажу честно, когда 10 лет назад к нам пришли первые студенты, скептиков было гораздо больше, чем оптимистов. Сегодня, когда наработан определенный опыт, можно с уверенностью сказать, что мы правильно спрогнозировали восходящий тренд. Ситуация в мире сильно изменилась, руководители начали понимать, что настало время переходить от человеческого капитала к личностному потенциалу, и к нам стали приходить «прокачаться» на магистерскую программу представители совершенно разных профессий: и банкиры, и руководители крупных государственных и частных компаний, и просто люди, которые хотят научиться психологическим аспектам управления. Программа популярна далеко за пределами Алтайского края.

И даже внутри такого направления, как «юриспруденция» наш подход не меняется. Мы глубоко убеждены, что «сплав» юридического и управленческого образования даст нашим студентам возможность быть более конкурентоспособными в современных условиях. Специально открытая магистерская программа «юрист в социальной и экономической сферах» призвана не только научить магистров праву, но и показать управленческие особенности тех отраслей общественной жизни, в которых им предстоит работать.

При этом важно понимать, что президентский статус академии не облегчает нам жизнь, а скорее, наоборот, является фактором, не дающим расслабиться! За последнее время отношение к диплому у работодателей сильно изменилось. Мы видим определенную трансформацию взглядов. Если раньше просто наличие престижного диплома гарантировало хорошее место работы, то сегодня факт наличия у претендента «корочки» не является стопроцентной гарантией успешного трудоустройства. Необходимо показать, чего ты стоишь на самом деле. Для нас принципиально отсутствие разрыва между наличием академического диплома и уровнем профессионализма его обладателя — нашего выпускника.

Вручение диплома о высшем образовании. Фото Алтайского филиала РАНХиГС

— Сейчас образование активно уходит в интернет. Онлайн-формат курсов, научных конференций, форумов стал достаточно привычным, а как с этим обстоят дела в академии?

— Действительно, процесс обучения все активнее начинает использовать онлайн-технологии. Ситуация 2020 года просто актуализировала те тенденции, существование которых уже было очевидным. Мы к этому вызову были полностью готовы. С 2015 года все наши учебные курсы и дисциплины размещены на виртуальной платформе Moodle. На сегодняшний день активно используются более 800 курсов. У каждого студента создан личный кабинет, в котором представлена вся необходимая методическая информация по изучаемым дисциплинам. Два года потребовалось для синхронизации личных кабинетов и крупнейших в России электронных библиотечных баз, и сегодня каждый наш студент может в «один клик» получить в своем кабинете рекомендованную преподавателями книгу в электронном формате. За последние три года в нашей профессиональной видеостудии записано более 500 видеолекций, которые также размещены на платформе, и любой студент может их использовать для дополнительной подготовки. Пять лет назад мы отказались от бумажного расписания и традиционных журналов успеваемости — все находится в «облаке». Конечно, использование таких технологий предполагает соответствующее оснащение аудиторного фонда, поэтому все кабинеты связаны в одну корпоративную сеть и в каждой аудитории есть не только компьютер (весь компьютерный парк не старше 5 лет), но и презентационные средства. Кроме того, в целях безопасности мы создали «зеркальную» серверную группу, на которой хранится полная копия всей используемой в ходе обучения информации.

В ситуации пандемических ограничений мы начали внедрение нового формата проведения лекций и семинарских занятий. Теперь студенты могут сами решать, приходить им в аудиторию или нет. Те, кто пришел, слушают преподавателей в офлайн-режиме, а кто решил остаться дома, точно так же слушают лекции и участвуют в семинарских занятиях, но в онлайн-режиме. Они видят презентации и могут участвовать в дискуссиях. Для того чтобы это работало качественно и бесперебойно, мы используем базовый канал оптоволоконной связи со скоростью 500 Мбит/с и резервный канал со скоростью в 300 Мбит/с.

Использование цифровых технологий позволяет филиалу активно привлекать к учебному процессу не только наших преподавателей, но и специалистов из других вузов страны. Следует отметить, что интеллектуальный потенциал коллег используется не только в ходе конференций и круглых столов. Многие выступают с открытыми лекциями и мастер-классами, читают авторские курсы. Это значительно расширяет образовательные горизонты студентов.

Конечно, мы и в дальнейшем планируем наращивать технические и технологические возможности по использованию цифровых образовательных сервисов, но это не означает, что мы откажемся от живого общения студентов с преподавателями. Магию личного общения невозможно ничем заменить!

Итоги первой недели дистанционного обучения. Алтайский филиал РАНХиГС

— Одно из самых значимых достижений вашей деятельности в том, что филиал президентской академии успешно работает и развивается. Что помогает вам быть конкурентоспособными, а вашим выпускникам — востребованными на рынке труда?

— Желание двигаться вперед. Мир настолько динамичен, что мы не можем себе позволить остановиться. Это стало нашей философией! Смена образовательных трендов, современные формы коммуникации, появление новых профессий — все это заставляет нас гибко и вариативно выстраивать образовательный процесс. Очень важно постоянно пытаться «заглянуть за горизонт». Адекватно отвечать на возникающие вызовы можно, лишь опираясь на твердый фундамент базовых принципов, лежащих в основе построения учебного процесса, таких как качество подготовки, практикоориентированность, знания и развитие личностного потенциала каждого студента.

Занимать лидерские позиции всегда тяжело. Мы воспринимаем это не как трудность, а как вызов, с которым справимся! И, поверьте, те, кто приходит к нам в филиал за качественным образованием, это понимают. Поэтому для нас процесс обучения — как взаимная любовь студента и преподавателя. Мы предоставляем студентам и слушателям весь арсенал наших возможностей, а их задача — правильно этим распорядиться.

— Среди выпускников академии довольно много руководителей высшего звена, крупных бизнесменов, депутатов… Участвуют ли они в жизни вуза?

— Да, академию называют «кузницей министров и губернаторов». Алтайский филиал вносит свой весомый вклад в формирование управленческой элиты на региональном уровне. Многие наши выпускники добились серьезных результатов на государственной и муниципальной службе, в бизнесе. И мы очень рады, что на определенном этапе их профессионально-личностного становления Алтайский филиал РАНХиГС внес свой вклад. Наши выпускники — это наша гордость! В 2015 году по инициативе самих выпускников была создана ассоциация, которая объединят сегодня в своих рядах почти 5000 человек. Сложилась и очень хорошая практика: наши выпускники, добившиеся успеха и оценившие качество нашей подготовки на себе, обращаются в филиал за новыми кадрами. Таким образом формируется преемственность между разными поколениями выпускников. Практики, мастер-классы, открытые лекции, участие в совместных проектах — это далеко не весь перечень выстроенного взаимодействия. Мы очень благодарны выпускникам за такое участие в жизни филиала.

В Алтайском филиале РАНХиГС завершились курсы повышения квалификации для глав муниципалитетов. Алтайский филиал РАНХиГС.

— За годы работы у вас сформировался достаточно сильный профессорско-преподавательский состав и коллектив сотрудников, которые внесли особенный вклад в развитие филиала. Кого персонально вы бы отметили?

— Наша команда — это наше самое большое и достояние и конкурентное преимущество! В коллективе есть сотрудники и преподаватели, которые работают с момента основания: заместитель директора по учебной работе Кайгородова Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе Воронова Людмила Эдуардовна, директор Центра информационных систем и технологий Кузиков Антон Сергеевич, начальник хозяйственного отдела Диков Евгений Викторович. Большой вклад в становление филиала внесла Ломова Наталья Григорьевна, которая работает в филиале с 2001 года, с 2004 по 2016 год руководила кафедрой государственного и муниципального управления, сейчас трудится доцентом на этой кафедре и передает свой бесценный опыт преподавателям и студентам. «Старожилами» являются и главный бухгалтер Карнаушенко Людмила Оскаровна, директор Центра дополнительного образования Мосина Ирина Геннадьевна, преподаватели Ляпина Юлия Николаевна, Райкина Татьяна Анатольевна, Самсонова Татьяна Николаевна, Цыба Сергей Васильевич. Эти люди сформировали лучшие традиции нашего филиала.

На мой взгляд, нам удалось собрать команду, в которой успешно сочетаются опыт и мудрость тех, кто стоял у истоков, и молодых преподавателей и сотрудников, пришедших к нам недавно и разделяющих наши ценности и принципы. Неравнодушие, стремление ко всему новому, уважение личности — вот что точно является основой нашей дружной команды. Мы все разные, но мы слышим друг друга и смотрим в одном направлении. Это очень важно!

— Каким вы видите будущее филиала и какие задачи ставите перед своей командой?

— Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Прогнозы — занятие не слишком благодарное, но уже сегодня мы понимаем тренды завтрашнего дня. Конечно, это взрывное развитие цифровых технологий и усиление данного компонента в образовательном процессе, серьезное изменение парадигмы взаимодействия преподавателя и студента. На смену профессора-ментора должен прийти профессор-фасилитатор. Гибкость учебных программ будет способствовать более активному и мотивированному участию студентов в своей образовательной траектории. Поменяется роль образовательной среды. В нашем понимании высшая школа эволюционирует в культурно-образовательное и научное пространство. Об этом свидетельствует все активнее развивающаяся идея непрерывности образования на протяжении всей жизни человека. Вызовов очень много. Очевидно, что мы не можем с уверенностью знать всего, что нас ждет. Но в наших силах научиться, как говорит большой друг Алтайского филиала РАНХиГС Александр Григорьевич Асмолов, «предадаптации к изменениям». Гибкость в принятии управленческих решений, нацеленность на инновации, творческий подход, коллективная социальная ответственность за то дело, которое мы все делаем, дают нам возможность уверенно справиться с вызовами завтрашнего дня. Поверьте, планов очень много!