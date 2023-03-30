30 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

II Всероссийский форум речевого искусства «ВЕРБа» пройдет в Алтайском государственном институте культуры

2−4 апреля 2023 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет Всероссийский форум речевого искусства «ВЕРБа».

Анонс II Всероссийского форума речевого искусства «ВЕРБа», который пройдет в Алтайском государственном институте культуры 2-4 апреля 2023 года.
Анонс II Всероссийского форума речевого искусства «ВЕРБа», который пройдет в Алтайском государственном институте культуры 2-4 апреля 2023 года.
Фото предоставлено Алтайским государственным институтом культуры.

Цели форума:

  • сохранение и развитие лучших традиций отечественного речевого исполнительского искусства;
  • развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи, повышение их интереса к научной и творческой деятельности;
  • содействие формированию профессионального коммуникативного пространства для обсуждения актуальных вопросов теории и практики сценических видов искусства.

Центральным мероприятием форума является фестиваль-конкурс речевого исполнительского искусства, в котором примут участие более 400 студентов и школьников, участников любительских театральных коллективов. География участников представлена 27 регионами Российской Федерации, среди них г. Москва, г. Санкт-Петербург, Сахалинская, Курская, Магаданская, Тюменская, Курганская, Ульяновская, Белгородская, Тульская области, Пермский и Хабаровский край, Республики Карелия, Бурятия и другие. В 2023 г. состав участников пополнился представителями Казахстана и Узбекистана.

Вниманию участников конкурса, а также преподавателей образовательных учреждений и руководителей театральных коллективов будет представлена серия мастер-классов Юрия Андреевича Васильева, российского театрального педагога, профессора Российского государственного института искусств, заслуженного деятеля искусств РФ, автора оригинальной методики совершенствования голоса и дикции драматического актера, основанной на сенсорной активизации голосовых, речевых и двигательных функций организма.

Со спецификой алтайской школы сценической речи можно будет познакомиться на мастер-классах педагогов Алтайского государственного института культуры, доцентов Галины Тумашовой, Елены Булгаковой и Риты Семыкиной.

В рамках научно-практического семинара участники форума обсудят актуальные вопросы сценических видов искусства.

Форум проводится во второй раз, и уже сейчас можно сказать, что «ВЕРБа» обещает стать ярким, масштабным творческим событием не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. Как отмечает постоянный участник форума, актриса, профессор кафедры сценической речи Театрального института им. Б. Щукина, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ Мария Петровна Оссовская: «Какое чудесное символичное название: verb как глагол, как слово, верба как пробуждение весны, чего-то нового, прекрасного и, конечно же, зашифрованное слово „вера“. Для меня название этого форума сразу сомкнулось со словосочетанием „вера в слово“ — вера в звучащее слово, вера в прекрасную русскую речь».

Партнерами Алтайского государственного института культуры в организации и проведении мероприятий форума выступили Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова и Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина.

С программой форума и положением о конкурсе можно познакомиться на сайте форума: http://verba.agik22.ru/

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость