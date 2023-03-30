II Всероссийский форум речевого искусства «ВЕРБа» пройдет в Алтайском государственном институте культуры

Цели форума:

сохранение и развитие лучших традиций отечественного речевого исполнительского искусства;

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодежи , повышение их интереса к научной и творческой деятельности;

повышение их интереса к научной и творческой деятельности; содействие формированию профессионального коммуникативного пространства для обсуждения актуальных вопросов теории и практики сценических видов искусства.

Центральным мероприятием форума является фестиваль-конкурс речевого исполнительского искусства, в котором примут участие более 400 студентов и школьников, участников любительских театральных коллективов. География участников представлена 27 регионами Российской Федерации, среди них г. Москва, г. Санкт-Петербург, Сахалинская, Курская, Магаданская, Тюменская, Курганская, Ульяновская, Белгородская, Тульская области, Пермский и Хабаровский край, Республики Карелия, Бурятия и другие. В 2023 г. состав участников пополнился представителями Казахстана и Узбекистана.

Вниманию участников конкурса, а также преподавателей образовательных учреждений и руководителей театральных коллективов будет представлена серия мастер-классов Юрия Андреевича Васильева, российского театрального педагога, профессора Российского государственного института искусств, заслуженного деятеля искусств РФ, автора оригинальной методики совершенствования голоса и дикции драматического актера, основанной на сенсорной активизации голосовых, речевых и двигательных функций организма.

Со спецификой алтайской школы сценической речи можно будет познакомиться на мастер-классах педагогов Алтайского государственного института культуры, доцентов Галины Тумашовой, Елены Булгаковой и Риты Семыкиной.

В рамках научно-практического семинара участники форума обсудят актуальные вопросы сценических видов искусства.

Форум проводится во второй раз, и уже сейчас можно сказать, что «ВЕРБа» обещает стать ярким, масштабным творческим событием не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. Как отмечает постоянный участник форума, актриса, профессор кафедры сценической речи Театрального института им. Б. Щукина, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ Мария Петровна Оссовская: «Какое чудесное символичное название: verb как глагол, как слово, верба как пробуждение весны, чего-то нового, прекрасного и, конечно же, зашифрованное слово „вера“. Для меня название этого форума сразу сомкнулось со словосочетанием „вера в слово“ — вера в звучащее слово, вера в прекрасную русскую речь».

Партнерами Алтайского государственного института культуры в организации и проведении мероприятий форума выступили Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова и Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина.

С программой форума и положением о конкурсе можно познакомиться на сайте форума: http://verba.agik22.ru/