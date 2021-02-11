Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 февраля -26°C
Образование
22

Информационная безопасность в условиях цифровизации: взгляд экспертов

В числе мероприятий Международной научно-практической конференции «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» 3 февраля юридическим факультетом Алтайского филиала РАНХиГС была проведена экспертная встреча «Цифровизация или новая реальность конфиденциальности».

Информационная безопасность в условиях цифровизации: взгляд экспертов.
Информационная безопасность в условиях цифровизации: взгляд экспертов.
Источник: Алтайский филиал РАНХиГС.

В течение часа московские эксперты с опытом практической и теоретической деятельности в сфере информационной безопасности Михаил Владимирович Демьянец, доцент кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС, к.ю.н. и Сергей Иванович Бочков, председатель Совета Некоммерческого партнерства по поддержке инновационных исследований «Неправительственный инновационный центр» высказывали свое мнение по проблемным вопросам правового регулирования информационной безопасности.

Эксперты отметили недостаточную проработанность действующего законодательстве в сфере обеспечения информационной безопасности, как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне механизмов обеспечения информационной безопасности, уделили серьёзное внимание обоснованию позиции понимания информационной безопасности как субъективной категории, обосновывая это тем, что ощущение информационной безопасности зависит от психофизиологического состояния субъекта.

В выступлении эксперты затронули и многие другие вопросы, они говорили о росте киберпреступености в России и ее причинах, о роли Международного союза электросвязи в вопросах обеспечения информационной безопасности, об информационном суверенитете государств, о саморегулируемых организациях в рассматриваемой сфере, о развитии цифровых навыков и т.д.

Немаловажной частью встречи стал диалог со слушателями, которые задавали интересующие их вопросы.

Михаил Демьянец,
доцент кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС, к.ю.н.:

— Мероприятие, проведённое в Алтайском крае на базе ведущего регионального научного-образовательного центра, позволило создать площадку для открытого диалога между экспертами различных областей знаний, осуществляющих свою деятельность не только в России, но и за ее пределами. Именно такой подход будет способствовать поиску ответов на самые злободневные вопросы, которые перед нами ставит динамично разваривающийся мир. Желаем огромного успеха организаторам!

Справка

Международная научно-практическая конференция «Новая реальность современного мира: вызовы и перспективы» проходила в краевом центре 3−4 февраля.

80 экспертов из 14 регионов России и 7 зарубежных стран приняли участие в обсуждении злободневных вопросов на восьми дискуссионных площадках.

Организаторами масштабного научного выступили Алтайский филиал РАНХиГС и Правительство Алтайского края. Главной особенностью конференции стало широкое внедрение интернет-технологий.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость