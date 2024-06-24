Недавно завершился Всероссийский инженерный конкурс (ВИК). Высоких наград удостоились студенты-участники из Алтайского края. В их числе студентка Алтайского государственного университета Екатерина Макеева, предложившая проект биоразлагаемой пленки из отходов производства целлюлозы. Рассказываем, в чем ценность проекта и чем конкурс помог его сделать еще лучше.

В чем соль

Екатерина Макеева — студентка института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ. Девушка представила на конкурсе дипломный проект. Тема исследования — разработка биоразлагаемой мульчирующей пленки на основе лигнина (производная древесины при производстве целлюлозы). Екатерина стала лауреатом в номинации «Химия. Химические технологии. Нефтегазовое дело».

Студентка АлтГУ Екатерина Макеева стала лауреатом Всероссийского инженерного конкурса. asu.ru

Мульчирующая пленка — это специальный материал, который используется для защиты почвы и улучшения условий роста растений. Она предотвращает рост сорняков, сохраняет влагу в почве, регулирует температуру почвы, улучшает условия питания растений. Мульчирующую пленку используют при выращивании различных культур, включая овощи, ягоды, цветы и т. д. Однако ее применение имеет и некоторые недостатки, такие как необходимость более тщательного контроля за влажностью почвы и возможное накопление болезней в прикорневой зоне.

Она обычно изготавливается из различных полимеров, таких как полиэтилен или полипропилен. Проект Екатерины Макеевой предлагает иное решение — делать ее из материала на основе биоразлагаемой смеси, включающей лигнин.

Преимущество такой пленки заключается в том, что она после сбора урожая не будет загрязнять почву. Также биополимер, ставший основой пленки, темного цвета, а это будет мешать проникать ультрафиолету в почву — и, соответственно, бороться с сорняками.

Работы на огороде. freepik.com/Freepik

Также пленка сможет поглощать в течение дня тепло, поддерживать необходимый уровень влаги и сокращать использование пестицидов.

По словам Екатерины Макеевой, данная разработка может стать незаменимой в сельском хозяйстве для выращивания клубники, винограда и овощей в теплицах.

«Для меня в этом конкурсе была важна обратная связь. Я в очередной раз убедилась, что проект имеет место. Но он требует некоторой доработки, — поделилась лауреат конкурса. — Есть такой термин – пивот (от англ. pivot — «вращение») — резкое изменение направления стартапа с целью его дальнейшего развития и сохранения жизнеспособности. Эксперты конкурса предложили мне несколько вариантов: либо изменить назначение пленки — например, для упаковки продуктов. Либо изменить саму форму продукта — делать не пленку, а гранулы. Буду и дальше развивать свой проект, учитывая отзыв комиссии».

Грядки. ССО

В рамках конкурса для финалистов и лауреатов прошла Летняя школа «Лидеры новых технологий» и постерная сессия, в рамках которой проект Екатерины вошел в четверку лучших.

Масштаб

Всего в ВИК участвовали 10,5 тыс. студентов выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры российских вузов. Победителями конкурса в 2024 году стали 54 участника, 46 — призерами, и 179 — лауреатами.

Он проводится с 2014 года по поручению президента Владимира Путина, организатором выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Оператором является Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Ответ на реальные запросы

Ольга Высоцкая, директор Центра развития технологического предпринимательства, рассказала, что обязательным условием участия в конкурсе было наличие поддержки от какого-либо индустриального партнера. Фактически это позволяет проработать проект уже с учетом запросов реального сектора.

Грядки. freepik.com/prostooleh

Тьютором проекта Екатерины Макеевой выступила барнаульская компания «Нео-Сиб», занимающаяся реализацией семян, удобрений и пестицидов, а также выращиванием сельскохозяйственных культур. Компания заинтересовалась разработкой и оказала экспертную поддержку и сопровождение.

Самое важное - в нашем Telegram-канале