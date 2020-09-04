Иностранные студенты алтайских вузов будут учиться удаленно до открытия границ

Студенты из-за рубежа будут учиться в вузах Алтайского края удаленно до открытия границ, сообщили в университетах и региональном министерстве образования и науки.

Дистанционное обучение будет организовано так же, как и в прошлом учебном году, а именно по видеосвязи. Для этого потребуется лишь подключенный к интернету компьютер и специальная программа для видеозвонков.

Вернуться в свои вузы иностранцы смогут как только им разрешат въезд в Россию. При этом места в общежитиях у зарубежных студентов сохранятся.

«Иностранные граждане будут учиться дистанционно до момента, пока не открыты все границы. Как только все откроется, вуз пригласит иностранных граждан, и они смогут приехать к нам и приступить к обучению», — прокомментировали в пресс-службе АлтГПУ.

Ситуация в АлтГУ, АлтГТУ и других вузах края аналогичная — дистанционка для тех, кто находится за границей, и 14-дневный карантин для иностранцев, которые сумели приехать в Барнаул.

Фестиваль иностранных студентов в АлтГТУ. Анна Зайкова.

В краевом минобразования пояснили, что ко всем иностранным студентам будет применен индивидуальный подход. Если у студента возникнут проблемы с техникой, то каждый такой случай будет рассматриваться отдельно.

«Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений региона будет прилагать все усилия, чтобы иностранные студенты, находящиеся на дистанционном обучении, чувствовали себя комфортно и получали максимально полные знания. Все технические особенности проведения дистанционного обучения находятся в ведении организаций высшего образования и будут зависеть от конкретного предмета и преподавателя», — говорится в заявлении минобра.

Напомним, что на сегодняшний день в вузах Алтайского края обучается более 4000 иностранных студентов. Это граждане СНГ, а также Монголии, Индии, Китая и других государств.

Антон Дегтярев