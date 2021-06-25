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Образование

Иностранного преподавателя алтайского университета оштрафовали за сбор персональных данных

Как стало известно altapress.ru, мировой суд Железнодорожного района Барнаула вынес в конце мая необычное решение по делу о персональных данных. На 10 тыс. рублей был оштрафован некто Димитрий Кренц, 36-летний преподаватель Алтайского государственного университета.

Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет
Фото предоставлены пресс-службой АлтГУ

Димитрий Кренц прибыл в Барнаул из Германии по программе DAAD — международный обмен преподавателями и студентами между университетами.

В АлтГУ он получил место старшего преподавателя кафедры иностранных языков института истории и международных отношений, преподает немецкий язык для студентов-историков.

В решение суда говорится о том, что Кренц, работая с магистрантами АлтГУ, собирал персональные данные без соответствующего согласия и с нарушениями установленного в вузе порядка сбора и хранения. В том числе данные из практических работ магистрантов.

Для чего именно Димитрий Кренц собирал информацию, точно узнать не удалось — на звонок корреспондента altapress.ru он не ответил.

Но не исключено, что таким образом «иностранный товарищ» мог осуществлять сбор информации о самых перспективных научных работниках в университете.

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