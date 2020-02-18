Институт искусств и дизайна АлтГУ представил новую программу дополнительного образования для горожан

В центральном атриуме торгово-развлекательного центра Galaxy состоялось представление нового образовательного проекта опорного вуза Алтайского края, созданного для специалистов в индустрии моды и стиля. Куратор курса, известный имиджмейкер и стилист Елена Навражина, выступив на презентации в качестве наставника и бизнес-тренера, представила посетителям Центра практический результат работы в области формирования индивидуального стиля, организовав показ последних модных новинок сезона при поддержке ведущих салонов Galaxy.

Лариса Ивановна Нехвядович,

декан Института искусств и дизайна АлтГУ:

Это курс для тех, кто хочет освоить креативные подходы в формировании имиджа, создать свой неповторимый образ, научиться продвижению и продаже личного бренда. Это интенсивный курс, основанный на практике. Под руководством профессионалов индустрии моды вы будете работать исключительно на результат. И этот путь вы пройдете с профессиональной поддержкой тех, кто добился успеха в данной области!

В течение 2 месяцев слушатели курса будут погружены в fashion-атмосферу, а полученные знания смогут уверенно применить на практике. Обучение на курсе «Имиджмейкер-стилист» рассчитано на творческих людей, планирующих стать профессионалами в сфере индустрии моды. «Имиджмейкер-стилист» — это 72 академических часа, по окончании которых выпускники программы получают удостоверение государственного образца.

Программа дополнительного образования «Имиджмейкер-стилист». Фото: архив АлтГУ.

Это комплексная программа, в ходе которой слушатели не только начнут разбираться в понятиях имидж и стиль, на основе формирования собственного образа, но и изучат особенности колористики, цветотипирования, научатся подбору своей цветовой палитры. Студентов данного учебного курса ожидают практические занятия по формированию прически, основам макияжа, созданию Style-book, family-look, анализу блоггинга как формы творчества и многому другому.

Партнерами Института искусств и дизайна АлтГУ в реализации данного проекта выступают ведущие стилисты, известные журналы, шоурумы, маркетплейсы, магазины и т.д. Лидеры курса получат подарки от создателей программы и партнеров Института искусств и дизайна АлтГУ.