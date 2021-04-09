Ищем талантливых и одаренных!

Олимпиада проводится с целью выявления талантливых и одаренных учащихся 10−11-х классов в области юриспруденции, экономики, управления и психологии.
Олимпиада пройдет с 13 по 17 апреля 2021 года в два этапа.
На прохождение 1-го тура дается 30 минут. Участникам предложены вопросы и варианты ответов, из которых нужно выбрать правильный. Максимальное количество баллов за первый этап — 30.
Первый этап пройдет с 13 по 15 апреля в онлайн-формате. Желающие смогут подключиться в удобное время и пройти тест.
Место проведения: открытая платформа Алтайского филиала РАНХиГС.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут пройти во второй этап конкурса.
Второй этап состоится 17 апреля 2021 года в Алтайском филиале РАНХиГС.
Участникам олимпиады будут предоставлены олимпиадные индивидуальные задания по выбранному направлению.
Регистрация участников по ссылке >>
Заявки на участие принимаются до 12 апреля включительно.
После завершения олимпиады экспертная комиссия определит победителей, которые будут награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Все участники олимпиады получат сертификаты.
Данное мероприятие проводится в рамках «Школы больших возможностей» и предусматривает присвоение баллов: 2 балла — за участие, 3 балла — за призовое место, 5 баллов — за победу.
Набранные балы идут в личный зачет Президентского резерва и учитываются при поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС.
Положение о проведении олимпиады по профилю «административное управление»
Положение о проведении олимпиады по профилю «психология управления»
Положение о проведении олимпиады по профилю «экономика»