Ищем талантливых и одаренных!

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Первый этап — тестирование.

На прохождение 1-го тура дается 30 минут. Участникам предложены вопросы и варианты ответов, из которых нужно выбрать правильный. Максимальное количество баллов за первый этап — 30.

Первый этап пройдет с 13 по 15 апреля в онлайн-формате. Желающие смогут подключиться в удобное время и пройти тест.

Место проведения: открытая платформа Алтайского филиала РАНХиГС.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут пройти во второй этап конкурса.