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Образование
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Ищем талантливых и одаренных

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает школьников 10−11-х классов и студентов ссузов принять участие в олимпиаде, которая пройдет по четырем направлениям: «психология», «административное управление», «экономика» и «юриспруденция».

Ищем талантливых и одаренных!
Ищем талантливых и одаренных!
Алтайский филиал РАНХиГС.

Олимпиада проводится с целью выявления талантливых и одаренных учащихся 10−11-х классов в области юриспруденции, экономики, управления и психологии.

Олимпиада пройдет с 13 по 17 апреля 2021 года в два этапа.

1
Первый этап — тестирование.

На прохождение 1-го тура дается 30 минут. Участникам предложены вопросы и варианты ответов, из которых нужно выбрать правильный. Максимальное количество баллов за первый этап — 30.

Первый этап пройдет с 13 по 15 апреля в онлайн-формате. Желающие смогут подключиться в удобное время и пройти тест.

Место проведения: открытая платформа Алтайского филиала РАНХиГС.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут пройти во второй этап конкурса.

2
Второй этап — решение олимпиадных заданий.

Второй этап состоится 17 апреля 2021 года в Алтайском филиале РАНХиГС.

Участникам олимпиады будут предоставлены олимпиадные индивидуальные задания по выбранному направлению.

Регистрация участников по ссылке >>

Заявки на участие принимаются до 12 апреля включительно.

После завершения олимпиады экспертная комиссия определит победителей, которые будут награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. Все участники олимпиады получат сертификаты.

Данное мероприятие проводится в рамках «Школы больших возможностей» и предусматривает присвоение баллов: 2 балла — за участие, 3 балла — за призовое место, 5 баллов — за победу.

Набранные балы идут в личный зачет Президентского резерва и учитываются при поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС.

Положение о проведении олимпиады по профилю «административное управление»

Положение о проведении олимпиады по профилю «психология управления»

Положение о проведении олимпиады по профилю «экономика»

Положение о проведении олимпиады по профилю «юриспруденция»

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