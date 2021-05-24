Исторические и современные аспекты народно-сценического танца обсудят в АГИК

Цель мероприятия: восполнение пробелов в области научного знания об истоках, современном состоянии и перспективах развития регионального танцевального искусства и генерация нового исторического и теоретического знания об особенностях становления и развития хореографического искусства и образования на Алтае.
Ведущие специалисты региона в сфере хореографии обсудят исторические аспекты развития народно-сценического танца на Алтае, профессиональное образование в области народно-сценического танца, место народно-сценического танца в репертуаре профессиональных государственных коллективов Алтайского края, а также роль любительских хореографических коллективов в развитии региональной школы народно-сценического танца. В программе круглого стола: выступления ведущих специалистов, свободный обмен информацией, просмотр и обсуждение учебного материала по народно-сценическому танцу, знакомство с новинками научных и учебных изданий из фонда научной библиотеки АГИК и др.
К участию в работе круглого стола приглашаются исследователи танцевальной культуры, преподаватели образовательных учреждений в области народно-сценического танца, руководители хореографических профессиональных и любительских народных ансамблей и коллективов.
Мероприятие состоится
26 мая 2021 года в 13:30
по адресу ул. Юрина, 277
учебный корпус № 1