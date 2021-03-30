Из «Матрицы» на кибертренинг: будущие абитуриенты совершили вояж в будущее

27 марта в Алтайском филиале РАНХиГС прошел День открытых дверей. Мероприятие посетили будущие абитуриенты и их родители со всех уголков нашего региона. Более 400 гостей совершили космическое путешествие, не покидая стен Президентской академии.

«Соверши вояж в будущее!» — таким слоганом был ознаменован день открытых дверей в академии в этом году. Гости не просто совершили путешествие во времени, познакомившись со студенческой жизнью, они буквально попали в удивительное будущее сквозь межгалактическое пространство прямо на «Планете РАНХиГС».

Уже на входе гостей встречало чудо будущего технического прогресса — электронная Варя. Голограмма председателя Студенческого совета Варвары Эрмиш приветствовала гостей с интерактивной панели. Каждый пришедший был окружен искренним вниманием преподавателей и волонтеров, которые провожали к месту регистрации, проводили экскурсии и приглашали в стилизованные фотозоны. К слову, в здании вуза было организовано 5 специальных мест для фотосессий, но школьники и их родители делали селфи чуть ли не в каждом уголке академии — яркий дизайн, живой уголок с белками, аквариум, водопад и уют впечатлили всех гостей.

Руководители направлений выступили с презентациями своих образовательных программ: «юриспруденция», «психология», «экономика», «государственное и муниципальное управление».

О порядке поступления и условиях приема подробно рассказала заместитель директора по учебной работе Алтайского филиала РАНХиГС Татьяна Кайгородова:

— Конечно же, мы необычный вуз, у нас необычные интерьеры, уникальная материально-техническая база, но основное — это образовательные программы, которые мы предлагаем. В этом году мы их все обновили. У нас большая практическая составляющая, практико-ориентированная работа с конкретными организациями, нашими партнерами, которые тоже заинтересованы в наших студентах и находят для себя новые идеи, сотрудничая с нами. Кроме традиционных программ мы открыли новые: у юристов это специалитет «судебная и прокурорская деятельность». В магистратуре — «юрист частного права», «экономика здравоохранения» и, пожалуй, самая интересная, уникальная программа для Алтайского края — «современная урбанистика»: модное, интересное течение, на которое уже есть большой спрос.

День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС.

После пленарной части состоялось «родительское собрание» с директором филиала Игорем Панариным, в котором также принимали участие заместители директора, руководители направлений и центров академии. Школьники в это время разошлись по площадкам квеста «Планета РАНХиГС». Их ждало увлекательное знакомство со специальностями изнутри: преодолевая гравитацию, ребята попали прямо в зал заседаний «Матрицы», помогая сделать правильный выбор ее главному герою Нео, познакомились с роботом-полицейским Анной Николаевной, стали участниками событий в «Игре престолов». Таким было знакомство с направлением «юриспруденция».

Направляясь на площадки направления «психология», ребят встретили «Люди Х». Здесь школьников ориентировали на профессию будущего — они попробовали себя в роли дизайнера эмоций, прошли увлекательное тестирование на «Кибертренинге» и поучаствовали в «Головоломке». Направление «экономика» поразило гостей «Стражами галактики» и перевоплощением в «Людей в черном», с которыми обсуждались налоги, которые платят земляне в 3050 году. Идеей площадки был функционал нынешних профессий в условиях будущего.

День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС. День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС. День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС. День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС. День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС. День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС. День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС.

Направление «государственное и муниципальное управление» озадачило гостей крайне важными проектами — на площадках «Футурама» и «Эмоджи» они стали участниками взаимодействия между представителями разных космических цивилизаций, которые должны разработать стратегию развития планеты.

Вернувшись к родителям, будущие абитуриенты были полны ярких эмоций и впечатлений, как, впрочем, и сами родители.

В финале мероприятия прозвучал гимн Алтайского филиала РАНХиГС, который дружно cпели преподаватели и студенты.

Все ребята получили символические подарки — маленькие наклейки с большим смыслом. Надписи на них гласят: «Следуй за мечтой!», «Верь в себя!», «Учись побеждать!», «Поступай правильно!», «У тебя все получится!». Эти короткие фразы — первый шаг на пути к успеху, и мы уверены: гости, посетившие академию, сделают правильный выбор и станут студентами Алтайского филиала РАНХиГС, ведь именно здесь становятся лидерами!

День открытых дверей. Алтайский филиал РАНХиГС.

Всех, кто не смог посетить день открытых дверей в Президентской академии очно, приглашаем на онлайн-трансляцию, которая состоится 3 апреля в 11.00. Запись будет доступна в любое удобное время.

Ссылки на трансляцию и другая подробная информация в ближайшее время появятся на сайте и в социальных сетях академии.