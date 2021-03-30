Из «Матрицы» на кибертренинг: будущие абитуриенты совершили вояж в будущее

«Соверши вояж в будущее!» — таким слоганом был ознаменован день открытых дверей в академии в этом году. Гости не просто совершили путешествие во времени, познакомившись со студенческой жизнью, они буквально попали в удивительное будущее сквозь межгалактическое пространство прямо на «Планете РАНХиГС».
Уже на входе гостей встречало чудо будущего технического прогресса — электронная Варя. Голограмма председателя Студенческого совета Варвары Эрмиш приветствовала гостей с интерактивной панели. Каждый пришедший был окружен искренним вниманием преподавателей и волонтеров, которые провожали к месту регистрации, проводили экскурсии и приглашали в стилизованные фотозоны. К слову, в здании вуза было организовано 5 специальных мест для фотосессий, но школьники и их родители делали селфи чуть ли не в каждом уголке академии — яркий дизайн, живой уголок с белками, аквариум, водопад и уют впечатлили всех гостей.
Руководители направлений выступили с презентациями своих образовательных программ: «юриспруденция», «психология», «экономика», «государственное и муниципальное управление».
О порядке поступления и условиях приема подробно рассказала заместитель директора по учебной работе Алтайского филиала РАНХиГС Татьяна Кайгородова:
— Конечно же, мы необычный вуз, у нас необычные интерьеры, уникальная материально-техническая база, но основное — это образовательные программы, которые мы предлагаем. В этом году мы их все обновили. У нас большая практическая составляющая, практико-ориентированная работа с конкретными организациями, нашими партнерами, которые тоже заинтересованы в наших студентах и находят для себя новые идеи, сотрудничая с нами.
Кроме традиционных программ мы открыли новые: у юристов это специалитет «судебная и прокурорская деятельность». В магистратуре — «юрист частного права», «экономика здравоохранения» и, пожалуй, самая интересная, уникальная программа для Алтайского края — «современная урбанистика»: модное, интересное течение, на которое уже есть большой спрос.
После пленарной части состоялось «родительское собрание» с директором филиала Игорем Панариным, в котором также принимали участие заместители директора, руководители направлений и центров академии. Школьники в это время разошлись по площадкам квеста «Планета РАНХиГС». Их ждало увлекательное знакомство со специальностями изнутри: преодолевая гравитацию, ребята попали прямо в зал заседаний «Матрицы», помогая сделать правильный выбор ее главному герою Нео, познакомились с роботом-полицейским Анной Николаевной, стали участниками событий в «Игре престолов». Таким было знакомство с направлением «юриспруденция».
Направляясь на площадки направления «психология», ребят встретили «Люди Х». Здесь школьников ориентировали на профессию будущего — они попробовали себя в роли дизайнера эмоций, прошли увлекательное тестирование на «Кибертренинге» и поучаствовали в «Головоломке». Направление «экономика» поразило гостей «Стражами галактики» и перевоплощением в «Людей в черном», с которыми обсуждались налоги, которые платят земляне в 3050 году. Идеей площадки был функционал нынешних профессий в условиях будущего.
Направление «государственное и муниципальное управление» озадачило гостей крайне важными проектами — на площадках «Футурама» и «Эмоджи» они стали участниками взаимодействия между представителями разных космических цивилизаций, которые должны разработать стратегию развития планеты.
Вернувшись к родителям, будущие абитуриенты были полны ярких эмоций и впечатлений, как, впрочем, и сами родители.
В финале мероприятия прозвучал гимн Алтайского филиала РАНХиГС, который дружно cпели преподаватели и студенты.
Все ребята получили символические подарки — маленькие наклейки с большим смыслом. Надписи на них гласят: «Следуй за мечтой!», «Верь в себя!», «Учись побеждать!», «Поступай правильно!», «У тебя все получится!». Эти короткие фразы — первый шаг на пути к успеху, и мы уверены: гости, посетившие академию, сделают правильный выбор и станут студентами Алтайского филиала РАНХиГС, ведь именно здесь становятся лидерами!
Всех, кто не смог посетить день открытых дверей в Президентской академии очно, приглашаем на онлайн-трансляцию, которая состоится 3 апреля в 11.00. Запись будет доступна в любое удобное время.
Ссылки на трансляцию и другая подробная информация в ближайшее время появятся на сайте и в социальных сетях академии.