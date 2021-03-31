Из онлайн в реальность. Подключайтесь! Повторов не будет

Дорогие абитуриенты, родители и учителя! Алтайский филиал РАНХиГС вновь приглашает на День открытых дверей!

Теперь в онлайн-формате.

Всех интересующихся и желающих узнать больше о профессиях управленца, экономиста, юриста и психолога мы ждем на прямой трансляции.

Прямой эфир состоится 3 апреля в 11:00.

О поступлении в Академию, бюджетных местах, практике, стажировках, про студенческую жизнь, новых программах магистратуры и специалитета!

Все подробно расскажем и ответим на интересующие вас вопросы.

Если вы были на очном Дне открытых дверей, но у вас остались вопросы — непременно, подключайтесь. Будем рады видеть всех снова!

Присоединяйтесь к нам в эту субботу, 3 апреля в 11.00.