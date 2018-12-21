Из-за эпидемии ОРВИ в школах Барнаула могут отменить занятия

С 21 декабря главный санитарный врач края Ирина Пащенко дала поручение о введении с ограничительных мероприятий в общеобразовательных школах. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ.

В школах будут проводить мониторинг посещаемости, выявлять случаи заболевания у детей и персонала, а также приостанавливать учебный процесс, если в классе более 20% детей заболели ОРВИ.

С введением мер персонал должен носить медицинские маски, делать влажную уборку помещений и так далее.

Как сообщает Роспотребнадзор, эпидемический порог превышен на 13−16,5% по совокупному населению, в том числе среди детей с 7 до 14 лет — на 4,7%, с 3 до 6 лет — на 9,5%-19%.

Простуда , грипп. СС0

Что делать , если почувствовал себя плохо?

При первых симптомах ОРВИ нужно максимально быстро обратиться за медицинской помощью — так есть шанс быстрее вылечиться и снизить риск осложнений. По словам Валерия Шевченко, главный инфекционист Алтайского края, по первым симптомам самостоятельно разобраться, грипп это или какая-то разновидность ОРВИ, практических невозможно, это может сделать только медработник на основании анализов.

Главный терапевт Алтайского края Ирина Бахарева говорит, что грипп опасен не только осложнениями, но и тем, что готовит «почву» для вторжения других вирусов. Наиболее часты осложнения в виде заболеваний органов дыхания — бронхиты и пневмонии.