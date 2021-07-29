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Образование

Из-за ухудшения экономической ситуации подросткам приходится поступать в училища

С 2014 года прием в средне-специальные образовательные учреждения неуклонно повышался, и уже в прошлом году превысил долю приемов в вузы.

Образование.
Образование.
СС0

Согласно данным экспертов Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, это связано с ухудшением материального положения российских семей.

С одной стороны перераспределение спроса с высшего на среднее профессиональное образование можно связать с ростом популярности СПО, с другой — со стагнацией реальных доходов населения, указано в докладе экспертов РАНХиГС. И это подтверждается результатами социологического исследования.

По итогам опроса, подростки выбирают колледжи и училища, как правило, потому, что хотят как можно раньше выйти на рынок труда, а затем успешно трудоустроиться. Некоторые из них рассчитывают на получение высокого заработка.

В докладе подчеркивается — мотивы и цели поступления в организации СПО выпускников 9-х классов из регионов с низким и высоким уровнями социально-экономического развития существенно различаются, пишет «Росбалт».

В ситуации ограничений по выбору дальнейшей образовательной траектории оказываются молодые люди, не имеющие достаточных финансовых средств на подготовку к ЕГЭ и соответственно получения более высоких баллов для продолжения обучения на бюджетной основе в вузе.

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