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Образование

Из-за загруженности российской школы открыли классы «ы» и «я»

В одной из школ Краснодара в первый класс 1 сентября пошли 840 детей — сформировано 28 классов в параллели с буквенными обозначениями от «А» до «Я».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Перегруженной оказалась школа № 94. В запасе остались буквы Ь, Ъ, Й, Ё и Щ, сообщают «Кубанские новости».

Дети впервые сели за парты сразу в трех корпусах.

Как уверяют в мэрии, площади позволяют организовать учебный процесс по всем стандартам.

Ранее в соцсетях распространилось фото из школы № 102 в Краснодаре, где видно, что «кабинет» класса устроили в рекреации, отделив его от общего пространства перегородкой, пишет «Росбалт». В администрации позднее признали, что такая ситуация есть. В мэрии пояснили, что в этой школе организованы четыре «временных мобильных класса» — два для начальной школы и два — для средней и старшей школы. Чиновники назвали это «оперативным решением».

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