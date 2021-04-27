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Образование

Изменить график учебы в школах потребовал Мишустин

В российских школах должны быть ликвидированы третьи смены — с таким требованием выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Школьник.
Школьник.
СС0

Мишустин подчеркнул, что требование должно быть исполнено как можно скорее, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что график в российских школах претерпит изменения. Учреждения будут подстраиваться под новый график после майских выходных, которые продлятся с 1 по 10 мая, пишет ura.ru.

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов в прошлом году заявлял, что устранение третьей смены в школах — важнейшая задача, сообщается на сайте ведомства.

«За счет ввода новых школ и модернизации старых мы планируем полностью отказаться от третьей смены уже в 2021 году, но надо стремиться сделать это быстрее, потому что от условий обучения напрямую зависит и повышение качества образования», — сказал министр.

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