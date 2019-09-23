Известный телеведущий назвал платное образование «серьезной ошибкой»

Из-за недоступности обучения в платных школах в России могут потерять «элиту», поэтому такая система является ошибкой, заявил на выступлении в Казани журналист и телеведущий Владимир Познер.

По словам Познера, для России школьное образование — наряду со здравоохранением — является приоритетным вопросом.

Журналист вспомнил, что в Советском Союзе была сильная бесплатная школа, однако она учила думать только «в пределах определенных рамок».

«И многие были недовольны таким образованием», — цитирует Познера электронная газета «БИЗНЕС Online».

Телеведущий напомнил, что в советские годы грезили о платных школах, где «были бы хорошие учителя». Но сейчас, когда есть и платные, и бесплатные школы, ситуация оказалась иной.

«Если у меня есть деньги, то я могу своего ребенка послать в школу <платную и более сильную>, а вы — не можете», — сказал Познер, отметив, что другой ребенок может быть гораздо более способным, но из-за отсутствия финансовых средств он не сможет получить лучшее школьное образование.

В связи с таким положением страна, по мнению телеведущего, «теряет элиту».

Как сообщил Познер, сейчас в Москве есть «абсолютно привилегированные школы», где учатся «соответствующие дети», тогда как стартовая линия, по мнению Познера, должна быть одинаковой для всех, пишет ura.ru. «Система платного обучения — серьезная ошибка», — заключил журналист.